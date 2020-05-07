2020-05-07T12:27:41+03:00
Общество

Семь новых погибших от коронавируса: в Нижегородской области установлен антирекорд

Самой молодой жертве было всего 47 лет
Юлия ИСАЕВА
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Самой молодой жертве вируса было всего 47 летСамой молодой жертве вируса было всего 47 летФото: Михаил ФРОЛОВ
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Утром 7 мая 2020 года стало известно сразу о семи погибших пациентах, у которых был подтвержден COVID-19. Число летальных исходов выросло до 23, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

При этом самой молодой жертве вируса было всего 47 лет - у нее диагностировали сахарный диабет и гипертонию. По словам заместителя губернатора Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова, у всех остальных погибших также были сопутствующие заболевания.

Так, у 65-летней женщины осложнение произошло из-за сердечной недостаточности и сахарного диабета, а мужчины 69 и 67 лет страдали хронической ишемической болезнью сердца, еще у одной погибшей нижегородки был сахарный диабет второго типа. Мужчина 69 лет страдал хронической обструктивной болезнью легких, а женщина 74 лет – ишемической болезнью сердца.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За последние сутки число зараженных коронавирусом в Нижегородской области выросло до 3 610. По данным, опубликованным на сайте стопкоронавирус.рф утром 7 мая, в регионе подтвердились еще 312 случаев.

4 131 человек находится под наблюдением врачей. Тесты на коронавирус сдали почти 100 000 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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