Ирина Пегова показала, как готовить королевскую ватрушку по рецепту ее мамы

Российская актриса театра и кино Ирина Пегова, похоже, надолго застряла в родной Выксе. Промышленный городок закрыли на карантин по коронавирусу. И пока его не отменят, звезде сериала «Акушерка» нельзя выбраться ни домой в Москву, ни на съемки. Но она, кажется, только рада этому. Теперь у звезды есть время на кулинарные изыски.

- Королевская ватрушка! Обещанный рецепт от мамы. На глазок! Готовим всей семьей под диктовку, - сообщила знаменитая нижегородка в своем Инстаграме 3 мая.

pegovairina Ирина Пегова показала, как готовить королевскую ватрушку

Об этом блюде подписчики прознали неделю назад, когда Ирина Пегова вместе с мамой и бабушкой устроили застолье на Красную горку. Фолловеры буквально завалили ее просьбами прислать рецептик. И вот момент настал. Актриса МХТ имени Чехова записала видео приготовления королевской ватрушки.

- Говорю: «Мама, будешь готовить ватрушку». А она: «Нет, я буду диктовать, а ты готовить!», - заявила звезда и приступила к приготовлению.

pegovairina Не успела сфотографировать, кто-то начал есть!

Для начинки понадобится: 1/2 стакана сахара, одна пачка ванилина, четыре яйца и 500 граммов творога. А для теста нужно 250 граммов сливочного масла, одна пачка разрыхлителя и полтора стакана муки.

По словам мамы Ирины, сначала нужно разбить яйца в миску, добавить ванилин и сахар, а после хорошенько взбить блендером. После чего в миску отправляется творог: класть его надо порционно, не весь сразу.

- Если творог получается густоватый, я добавляю ложечку сметаны, - пояснила мама актрисы.

Затем надо приготовить тесто. Сперва следует просеять муку прямо на разделочную доску, добавить разрыхлитель, а после достать масло из морозилки и натереть его на терке. Потом нужно порубить масло, выложенное на муку с разрыхлителем ножом. Получившуюся крошку выкладываем на дно формы для запекания, на нее - творожную массу. Ставим все в разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут.

Звезда «Акушерки» хотела похвастаться своим кулинарным шедевром, однако близкие оказались быстрее.

- Не успела сфотографировать, кто-то начал есть, - сообщила актриса подписчикам.

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