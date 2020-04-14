2020-04-14T18:42:11+03:00
Звезды

«Хочу под крыло своей Танюши»: Ирина Пегова призналась, что мечтает вернуться в Россию к 14-летней дочери

Сейчас актриса находится на съемках продолжения сериала «Акушерка» в Минске
Анна МИГАЛОВА
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Сейчас дочь Ирины Пеговой и Дмитрия Орлова гостит у бабушки в Выксе.аСейчас дочь Ирины Пеговой и Дмитрия Орлова гостит у бабушки в Выксе.аФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Актриса театра и кино Ирина Пегова не соблюдает режим самоизоляции, как другие жители России. Уже второй месяц звезда фильма «Прогулка» находится на съемках продолжения «Акушерки» в Минске, где пока ни о каком карантине нет и речи. В своем Инстаграме знаменитость рассказала, чем бы она занялась, случись у нее вынужденные каникулы.

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Актриса призналась, что соскучилась по 14-летней дочери и вообще хочет домой
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- Есть над чем подумать в эти дни и недели, в этот период… Сделать выводы, переразгрузиться, пересмотреть взгляды на жизнь, на людей! - написала Ирина Пегова. - Это время для того, чтобы вернуться к себе, расслабиться, а не наоборот быть вогнанным в стресс и панику.

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Старый Новый год !!!
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Артистка призналась, что о парочке недель отдыха ей приходится только мечтать. Причем шумному мегаполису она предпочла бы деревню, где ее ждут родные и близки.

- Казалось бы, самоизолируйся… Но не с моим везением. С одной стороны, я счастлива, что именно сейчас работаю. С другой, хочу под крыло своей Танюши, хочу поваляться с ней на диване, поболтать, побалдеть, пошутить, посмотреть кино. Ах, жизнь моя прекрасна, - добавила кинозвезда.

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Рига
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«Комсомольская правда» уже рассказывала, что 14-летняя дочь Ирины Пеговой и Дмитрий Орлова Таня сейчас гостит у своей бабушки в Выксе.

Напомним, брак Ирины Пеговой и Дмитрия Орлова развалился в 2011 году из-за измены главы семейства. Позже выяснилось, что о любовнице мужа артистке сообщили "доброжелатели". Они неоднократно звонили Ирине и докладывали, что видели ее супруга с молодой красоткой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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