«Хочу под крыло своей Танюши»: Ирина Пегова призналась, что мечтает вернуться в Россию к 14-летней дочери

Актриса театра и кино Ирина Пегова не соблюдает режим самоизоляции, как другие жители России. Уже второй месяц звезда фильма «Прогулка» находится на съемках продолжения «Акушерки» в Минске, где пока ни о каком карантине нет и речи. В своем Инстаграме знаменитость рассказала, чем бы она занялась, случись у нее вынужденные каникулы.

pegovairina Актриса призналась, что соскучилась по 14-летней дочери и вообще хочет домой

- Есть над чем подумать в эти дни и недели, в этот период… Сделать выводы, переразгрузиться, пересмотреть взгляды на жизнь, на людей! - написала Ирина Пегова. - Это время для того, чтобы вернуться к себе, расслабиться, а не наоборот быть вогнанным в стресс и панику.

pegovairina Старый Новый год !!!

Артистка призналась, что о парочке недель отдыха ей приходится только мечтать. Причем шумному мегаполису она предпочла бы деревню, где ее ждут родные и близки.

- Казалось бы, самоизолируйся… Но не с моим везением. С одной стороны, я счастлива, что именно сейчас работаю. С другой, хочу под крыло своей Танюши, хочу поваляться с ней на диване, поболтать, побалдеть, пошутить, посмотреть кино. Ах, жизнь моя прекрасна, - добавила кинозвезда.

pegovairina Рига

«Комсомольская правда» уже рассказывала, что 14-летняя дочь Ирины Пеговой и Дмитрий Орлова Таня сейчас гостит у своей бабушки в Выксе.

Напомним, брак Ирины Пеговой и Дмитрия Орлова развалился в 2011 году из-за измены главы семейства. Позже выяснилось, что о любовнице мужа артистке сообщили "доброжелатели". Они неоднократно звонили Ирине и докладывали, что видели ее супруга с молодой красоткой.

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