2020-01-31T12:25:19+03:00
Звезды

«Изящная фигура!»: Похудевшая Ирина Пегова произвела фурор на танцевальном конкурсе

Поклонников восхитила грация 41-летней актрисы [фото]
Анна МИГАЛОВА
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Артистка зажгла на танцполе с молодым партнером Евгением Раевым.Артистка зажгла на танцполе с молодым партнером Евгением Раевым.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Звезда театра и кино Ирина Пегова в очередной раз продемонстрировала прекрасную физическую форму. В прошлую субботу, 25 января, 41-летняя актриса приняла участие в конкурсе латиноамериканских танцев Crystal ball 2020 в Санкт-Петербурге. Вместе со своим молодым партнером Евгением Раевым она исполнила самбу, румбу, ча-ча-ча, джайв и пасодобль. Полупрофессиональная пара произвела настоящий фурор на паркете.

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Ирина Пегова и Евгений Раев танцуют пасодобль.
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А спустя неделю после турнира артистка решила напомнить поклонникам о своем хобби, выложив в Инстаграме горячий снимок с прошедших соревнований.

- Субботник! - подписала фотографию Ирина Пегова.

За считанные часы подписчики завалили знаменитость восторженными комментариями. «Изящная фигура!» «Такая поза… Я вашего возраста и рядом так не выгну спину и не встану. Вы шикарны!», «Талантливейшая женщина», «У вас красивый язык тела», «Совсем не узнать. Грация!», - написали поклонники.

Напомним, что экс-супруга актера Дмитрия Орлова всерьез увлеклась парными танцами после участия в популярном телешоу «Танцы со звездами» на канале «Россия-1». Тогда кинозвезда заняла первое место в паре с Андреем Козловским. После артистка призналась, что с тех пор периодически, примерно раз в полгода, ездит на соревнования. Однако потом все же взяла тайм-аут. А осенью 2019 года заявила о возвращении на танцевальный паркет.

- Будет возвращение в танцы! Громкое возвращение, с топотом каблучков, - пообещала Пегова подписчикам в Инстаграме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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