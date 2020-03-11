«Без зубов, а уже артистка»: Ирина Пегова показала, как выглядела в детстве
41-летняя актриса Ирина Пегова периодически балует подписчиков архивными фотографиями. Иногда в Инстаграме знаменитости появляются редкие детские снимки, которые вызывают бурю эмоций у фанатов. Очередное такое фото нижегородка опубликовала после того, как побывала в родительском доме в Выксе.
- Вот, что я нашла у мамы дома! Без зубов. Видимо, детский садик. Первомай? - подписала архивное фото Ирина Пегова.
На черно-белом снимке изображена маленькая стройная Ира с милыми хвостиками, украшенными белоснежными бантами. На будущей артистке - мини-платье, гольфы и сандалии, которые, пожалуй, в советские годы носили все девочки.
Подписчики обрадовались, увидев детское фото любимой актрисы. И принялись успокаивать ее: мол, путь и беззубая, но уже на сцене!
- Ириша, вы совсем не изменились. Только зубки появились! А так та же девочка, - прокомментировала svetlana.aliullina.
- А все начиналось с детства. Первые подмостки, первые успехи, - присоединилась nasyrova_55.
- Без зубов, а уже артистка. С бантами! - добавил felix.9999.
- Ни за что не подумаешь, что в этой скромной девочке такой мощный потенциал артиста. Талантливого причем, - отметила 8727anna.
Ранее «Комсомольская правда» рассказывала, что звезда фильма «СуперБобровы» отправилась на малую родину, чтобы выступить на сцене местного ДК.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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