2020-04-28T15:40:54+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде умер заместитель главврача больницы № 33

За жизнь Алексея Аристова боролись специалисты лучших столичных клиник
Анастасия НАЗАРОВА
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Медики из местных и столичных клиник пытались спасти доктора Аристова, но безрезультатно. Фото: http://www.mlpu33nn.ru/Медики из местных и столичных клиник пытались спасти доктора Аристова, но безрезультатно. Фото: http://www.mlpu33nn.ru/
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Заместитель главного врача нижегородской больницы № 33 Алексей Аристов скончался в реанимации. Как рассказал замглавы региона Давид Мелик-Гусейнов, у доктора была диагностирована коронавирусная инфекция. Он заразился ею, находясь на передовой по борьбе с COVID-19.

- К сожалению, несмотря на все усилия наших коллег-врачей из Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Москвы, спасти Алексея Ивановича не удалось, - написал чиновник в своем «Инстаграме» 28 апреля. - Огромная потеря для нижегородского медицинского сообщества и для всех нас. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким доктора Аристова и скорблю вместе со всеми, кто знал, любил, уважал и ценил этого замечательного человека.

Ранее сообщалось, что в реанимации с коронавирусом находится один из нижегородских медиков. Тогда Давид Мелик-Гусейнов заявил, что делается все возможное, чтобы вытащить врача буквально с того света. Вероятно, это и был заместитель главврача больницы № 33 Ленинского района Алексей Аристов.

Отметим, что именно в Ленинском районе больше всего заболевших коронавирусом нижегородцев.

СПРАВКА

Алексей Аристов работал заместителем главного врача по хирургической помощи. У него было высшее профессиональное образование по специальности «лечебное дело» - окончил Горьковский мединститут имени С. М. Кирова в 1981 году.

Редакция «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде выражает соболезнования родным и близким умершего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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