«Только по пропускам и прописке»: В Нижегородскую область ужесточают въезд

Уже с 27 апреля въезд в Нижегородскую область будет разрешен только по прописке и по экстренным рабочим пропуска. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на своей странице в Instagram.

- На следующей неделе ужесточаем въезд в область. Теперь только по экстренным рабочим пропускам и паспортам с пропиской в области, - отметил глава региона. – Рабочие пропуска на выходные приостановим, за исключением экстренных случаев. Всех въезжающих без экстренного пропуска – на карантин. Сообщите всем знакомым, кто планировал приехать к нам отдохнуть на майские.

Напомним, накануне стало известно, что в Серафимо-Дивеевском монастыре после пасхальных праздников заразились коронавирусом сразу 48 монахинь. В целом по области за минувшие сутки было зафиксировано 118 новых случаев заражения. Таким образом, общее число зараженных составило 1214 человек. Наибольшее число заболевших было выявлено в самом Нижнем Новгороде - 786 случаев.

- Теперь что касается статистики. Вспомните мой пост от прошлой пятницы. . Я ожидал 24 апреля до 1300 заражённых. Итог – 1096 случаев, - отметил Глеб Никитин. - Это результат того, что нижегородцы все-таки молодцы, а уровень самоизоляции в целом достойный. Всю неделю из миллионников второе место после Москвы. В следующую пятницу модель давала 2600. Я рассчитываю до 2400.

Ранее мы уже писали, что режим всеобщей самоизоляции в Нижегородской области действует с 30 марта 2020 года. Выход из своих домов нижегородцам разрешен только по QR-кодам или специально оформленным заявкам.