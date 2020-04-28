Работники детского дома-интерната в Арзамасе забирают подопечных к себе домой
Коронавирус не щадит ни взрослых, ни детей. А уж если они и так в тяжелом состоянии, то сейчас они находятся в зоне риска. Именно поэтому работникам арзамасского дома-интерната, где проживают дети с инвалидностью, приходится забирать подопечных к себе домой.
Причем, как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Инстаграме, некоторые берут сразу по двое тяжелобольных ребят. Накануне чиновник побывал в детском доме-интернате с проверкой.
- В интернатах высокая плотность и высокие риски, - отметил глава региона. - В результате восемь тяжелых лежачих ребят персонал разбирает по домам на этот период.
Также 27 апреля чиновник посетил психоневрологический интернат в Понетаевке. Ему хотелось своими глазами увидеть, как обеспечивается безопасность самых уязвимых людей в период пандемии коронавируса.
- Атмосфера в «красных зонах» гнетущая. Был в полной защите. Как же это непросто, - признался Глеб Никитин.
По последним данным, в Понетаевке COVID-19 выявлен у четырех человек. Они госпитализированы в Шатковскую районную больницу. Пациенты не тяжелые, вот-вот - на выписку.
- В самом интернате карантин. К счастью, в интернате много корпусов, поэтому пока удалось локализовать заражение, - добавил губернатор.
Напомним, что на 28 апреля 2020 года в Нижегородской области общее количество заболевших коронавирусной инфекцией перевалило за 1,6 тысячи. За минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 89 человек.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Серафимо-Дивеевском монастыре коронавирус подтвердился у 76 человек
Одну из главных святынь Православного мира пришлось закрыть на карантин (подробности)
«Только по пропускам и прописке»: В Нижегородскую область ужесточают въезд
Ограничение было введено после появления нового очага коронавируса в Дивеевском монастыре (подробности)
За соблюдением режима самоизоляции в Нижегородской области начали следить с воздуха
К работе привлечены беспилотники и правоохранители [фото, видео] (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»