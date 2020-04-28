Стало известно, как коронавирус попал на территорию Дивеевского монастыря

Главной новостью в минувшие выходные стала вспышка коронавируса в Дивеевском монастыре. Сначала стало известно о 48 монахинях, подхвативших опасную инфекцию, затем их число возросло до 76. Главный вопрос, который волновал всех нижегородцев – это как попал коронавирус на территорию монастыря, учитывая, что с 15 апреля святыня была закрыта для посещения. И вот сегодня губернатор Нижегородской области пролил свет на эту тайну.

- Сюда традиционно приезжает много людей из столичного региона, что привело к вспышке заболевания в Дивеевском монастыре, - отметил Глеб Никитин во время своего визита в Дивеево. – Сейчас монастырь, как и все село, закрыт на карантин. В обители принимаются все необходимые меры безопасности.

По словам губернатора, вспышка коронавирусной инфекции на территории монастыря была вызвана масштабным паломничеством верующих из разных регионов страны. Среди паломников были и люди из регионов с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Сейчас все заболевшие монахини находятся на лечении в монастырском медицинском центре, оснащенным самым современным оборудованием. Некоторые из них могут быть доставлены в Арзамасскую городскую больницу для проведения томографии.

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