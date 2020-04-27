В Серафимо-Дивеевском монастыре коронавирус подтвердился у 76 человек

За последние сутки в Нижегородской области выявлено 207 новых случаев заражения COVID-19. Причем 76 выявлены в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре, сообщил глава региона Глеб Никитин 27 апреля.

Чиновник добавил, что областной минздрав вместе с Роспотребназдором помогают медикам, которые сейчас работают в Дивееве. Прикладываются все усилия для того, чтобы зараза не распространилась по всему селу, где на данный момент зафиксирован всего один случай заражения этим смертельно опасным заболеванием.

- Специалисты нижегородской инфекционной больницы № 9 проводят дезинфекцию во всех помещениях Серафимо-Дивеевского монастыря, - уточнил губернатор.

Напомним, что информация о зараженных монахинях появилась еще в субботу, 25 апреля. В Нижегородской митрополии пояснили, что среди сестер, проживающих на территории монастыря, имеются случаи простудных заболеваний. Есть сестры с воспалением легких и подтвержденным коронавирусом.

Из-за этого даже пришлось закрыть Серафимо-Дивеевский монастырь на карантин. А в самом селе ведется массовое тестирование жителей на COVID-19. «Комсомолка» также рассказывала, что все заболевшие сестры находятся в монастырском медицинском центре под наблюдением врачей, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Общее количество заболевших в Нижегородской области - 1574. Из них выздоровели 116 человек, погибли - девять. Всего протестированы 63495 человек. 3022 человека в регионе находятся под наблюдением врачей, 72 из них предоставлена возможность самоизолироваться в обсерваторе.

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