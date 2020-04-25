За соблюдением режима самоизоляции в Нижегородской области начали следить с воздуха

В Нижегородской области начали следить за соблюдением режима всеобщей самоизоляции с воздуха. Как сообщает пресс-служба регионального ЦУКС, недавно сотрудники специализированной пожарно-спасательной части обследовали парк «Швейцария» при помощи беспилотника.

Облет длился порядка трех часов. По его итогам были обнаружены нарушители – сотрудники полиции составили четыре протокола по факту нарушения самоизоляции местными жителями. После этого специалисты Роспотребнадзора провели с ними беседу и рассказали об опасности пренебрежения установленными правилами.

Фото: ЦУКС Нижегородской области

По словам начальника СПСЧ Романа Андреева, воздушный способ слежения был применен впервые. Такой опыт будет продолжен.

Напомним, рейды по выявлению нарушителей режима повышенной готовности проводятся на территории региона уже не первую неделю. С 10 по 24 апреля сотрудники полиции и органы власти составили 3 452 протокола на нарушителей режима самоизоляции. Более двух тысяч из них были направлены в суд, 192 – рассмотрены. Еще в более 40 тысячах случаев проверяющие ограничились профилактическими беседами.

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