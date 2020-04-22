Реаниматологи борются за жизнь нижегородского врача с коронавирусом

Нижегородский врач оказался в реанимации из-за коронавирусной инфекции, сообщил замглавы региона Давид Мелик-Гусейнов. При этом чиновник не стал рассказывать, где именно работает медик и как его зовут.

- Наши реаниматологи борются за его жизнь. В постоянной связи с врачами из федеральных и лучших московских клиник. Делаем все возможное. Верим в чудо и молимся вместе с близкими, - написал заместитель губернатора на своей страничке в Instagram.

Давид Мелик-Гусейнов в очередной раз обратился к врачам, который сегодня находятся на передовой по борьбе с смертельно опасным заболеванием.

- Спасибо за ваш труд. Это настоящий подвиг. Все сделаем, чтобы он был по достоинству оценен. Сейчас как никогда необходима наша командная работа.

Бороться за каждого, помогать всем! - добавил замглавы региона.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посоветовал посмотреть документальный фильм Антона Красовского «COVID-19. Красная зона» (18+). Он будет транслироваться на каналах ННТВ и «Время Н» 22 апреля в 23.00.

- Тяжелые пациенты лежат и в нижегородских больницах. Например, у кого-то чуть ли не полностью «выгорели» легкие. ИВЛ дает шансы на спасение, но не такие большие, как кажется многим. В этом вопросе страшна именно непредсказуемость, - написал губернатор в соцсетях.

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