2020-04-27T12:55:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 27 апреля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Больше всего зараженных по-прежнему в Ленинском районе
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 27 апреля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевшихКарта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 27 апреля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
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Опубликованы свежие данные по распространению коронавирусной инфекции по районам Нижнего Новгорода. По данным пресс-службы регионального правительства, на 27 апреля 2020 года в областном центре зарегистрировано 930 зараженных.

Сомнительное лидерство по количеству заболевших удерживает Ленинский район – там зафиксирован 171 случай заражения. Чуть меньше – в Нижегородском районе, где заболели 167 человек. 150 заболевших насчитывается в Канавинском районе, еще 115 случаев приходится на Советский район. В Автозаводском районе зафиксировано 103 подтвержденных случая заболевания.

Немного поменьше случаев заражения в Сормовском и Приокском районах – 89 и 82 соответственно. Наконец, самым благополучным районом по заболеваемости коронавирусом можно назвать Московский – там болеют лишь 53 человека.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На сегодняшний день в Нижегородской области заражены 1574 человек. 116 пациентов полностью выздоровели и покинули инфекционную больницу, девять скончались. Еще почти 63,5 тысячи человек сдали анализы и прошли тестирование на COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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