«Впечатление гнетущее»:Глеб Никитин посетил «красную зону» больницы, где лечатся пациенты с коронавирусом

Глеб Никитин посетил «красную зону» Шатковской центральной районной больницы, где лечатся пациенты с коронавирусом. 27 апреля губернатор проверил работу медучреждения вместе со своими заместителями Давидом Мелик-Гусейновым и Андреем Гнеушевым. В инспекционной поездке также участвовала советник главы региона Нюта Федермессер, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В Шатковской ЦРБ сейчас проходят лечение сотрудники Понетаевского психоневрологического интерната, больные COVID-19. Глеб Никитин пообщался с пациентами и врачами медучреждения, посетил «красную зону». Губернатор признался, что впечатления у него остались не самые лучшие.

- Впечатление гнетущее. С одной стороны, видно, что соблюдается порядок и обеспечивается безопасность работы. Но поначалу возникает ощущение тревоги. Безусловно, я сопереживаю людям, которые там находятся. Никому бы ни пожелал оказаться в такой ситуации, даже несмотря на то, что большинство пациентов переносит болезнь в легкой форме, выписывается, выздоравливает, - поделился Глеб Никитин.

«Впечатление гнетущее»:Глеб Никитин посетил «красную зону» больницы, где лечатся пациенты с коронавирусомФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В первых числах апреля главный корпус больницы перепрофилировали в стационар для лечения больных коронавирусом, пневмонией и тяжелыми формами ОРВИ. Медучреждение вмещает полсотни коек, оборудованных для подачи кислорода. В случае необходимости, коечный фонд увеличивается до 106 мест, 70 из которых могут обеспечиваться подачей кислорода. В больнице есть 23 аппарата искусственной вентиляции легких.

В Шатковской больнице могут лечиться больные Больше-Болдинского, Гагинского, Лукояновского и Починковского районов. Численность населения в них достигает 113,5 тысячи человек. Сейчас в стационаре лечатся 42 пациента, у 19 из которых подтвержден коронавирус. Один пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

- Уже сейчас есть несколько пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирус», в том числе находящиеся на аппарате ИВЛ. Это еще раз подтверждает: ситуация очень серьезная. Нельзя надеяться только на медицину, надо помочь нашей системе здравоохранения и максимально соблюдать дисциплину, - подчеркнул Глеб Никитин.

«Впечатление гнетущее»:Глеб Никитин посетил «красную зону» больницы, где лечатся пациенты с коронавирусомФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Сотрудники медучреждения доложили губернатору, что в госпитале лечатся 22 пациента, у 10 из которых подтвержден коронавирус, а у 12 – пневмония. Один пациент подключен к аппарату ИВЛ.В этот же день губернатор посетил с проверкой городскую больницу Арзамаса, где еще 16 марта развернули госпиталь на 107 коек. Из них 56 обеспечены возможностью подачи кислорода. В медучреждении есть 26 аппаратов ИВЛ, включая 15 инвазивных.

По словам губернатора, клиническая больница Арзамаса относится к одной из наиболее приспособленных к приему пациентов с коронавирусом.

- Именно сюда было доставлено несколько пациентов для проведения компьютерной томографии из Серафимо-Дивеевского монастыря. Все врачи и медсестры лечебного учреждения обеспечены комплектами средств индивидуальной защиты в необходимом объеме. Пункт приема пациентов с признаками ОРВИ и респираторных заболеваний, с подозрением на CoVid-19, маршрут перевозки в бокс, буферная зона - все организовано по правилам, - отметил глава региона.

Глеб Никитин также поручил своему заместителю Давиду Мелик-Гусейнову усилить работу по привлечению в больницу медицинских кадров. Специалистов необходимо обеспечить жильем в гостиницах и горячим питанием по аналогии с тем, как это организовано в Нижнем Новгороде.

Губернатор также поблагодарил сотрудников обеих больниц за труд и еще раз напомнил, как много сейчас значит дисциплина и осознание всей серьезности ситуации. Он призвал нижегородцев сплотиться, чтобы преодолеть беду и обеспечить максимально низкий темп роста заболеваемости CoVid-19.

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