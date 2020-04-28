Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 28 апреля 2020 года: Выявлено 89 новых случаев

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 28 апреля 2020 года выросло до 1663 человек. На сайте стопкоронавирус.рф появилась информация о 89 новых заболевших нижегородцах.

Сейчас регион находится на седьмом месте по числу новых случаев заражения. При этом в лидерах - по-прежнему Москва (3075) и Московская область (523). Затем идут Санкт-Петербург (198), Дагестан (153), Северная Осетия (148), Рязанская область (101), Свердловская область (85), Владимирская область (79), Тульская область (70) и другие субъекты РФ.

Глава региона Глеб Никитин пояснил, что серьезный рост числа заболевших в отдельные дни связан с нарушением режима повышенной готовности. Сейчас все зависит от ответственности жителей.

- Только самодисциплина способна кардинально изменить ситуацию и вывести нас на плато, - в очередной раз заявил губернатор Нижегородской области.

Областные власти также призывают нижегородцев отказаться от поездок и шумных посиделок в майские праздники.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Пробы на коронавирус верифицированы у 1663 человек. Из них 158 уже выздоровели. Всего протестированы 66025 нижегородцев. Под наблюдением врачей - 3002 человека, 72 из них самоизолированы в обсерваторе.

Сообщалось, что с 27 апреля въехать на территорию Нижегородской области можно только по прописке и по экстренным рабочим пропускам. Такое решение принято после того, как в Серафимо-Дивеевском женском монастыре был обнаружен новый очаг заболевания - там коронавирусной инфекцией заразились сразу 76 человек.

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