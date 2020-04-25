В Дивеевском монастыре в отдельной обители изолировали 48 монахинь

Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, расположенный в Нижегородской области, закрыли на карантин из-за коронавирусной инфекции. Как сообщается на официальном сайте митрополии, заболевание было выявлено у нескольких монахинь.

- Въезд в село Дивеево ограничен. В соответствии с предписанием Роспотребнадзора от 25 апреля монастырь находится на карантине.Среди сестер, проживающих на территории монастыря, имеются случаи простудных заболеваний. Есть сестры, у которых диагностировано воспаление легких и подтвержден COVID-19 в начальной стадии заболевания, - говорится в сообщении.

Все зараженные уже изолированы и находятся под наблюдением врачей в монастырском медцентре. Органы власти и священники уже в курсе ситуации.

О том, сколько именно заболевших в монастыре, не сообщается. Однако по информации источника «Комсомольской правды», COVID-19 обнаружен у 48 монахинь.

Напомним, всего в Нижегородской области уже подтверждены 1214 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки заболевание было обнаружено у 118 человек. 109 пациентов полностью выздоровели и покинули больницы, еще восемь скончались.

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