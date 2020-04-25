2020-04-25T20:05:27+03:00
Коронавирус Covid-19

В Дивеевском монастыре в отдельной обители изолировали 48 монахинь

У всех сестер подозревают коронавирус
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
48 монахинь Дивеевского монастыря заразились коронавирусом48 монахинь Дивеевского монастыря заразились коронавирусомФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, расположенный в Нижегородской области, закрыли на карантин из-за коронавирусной инфекции. Как сообщается на официальном сайте митрополии, заболевание было выявлено у нескольких монахинь.

- Въезд в село Дивеево ограничен. В соответствии с предписанием Роспотребнадзора от 25 апреля монастырь находится на карантине.Среди сестер, проживающих на территории монастыря, имеются случаи простудных заболеваний. Есть сестры, у которых диагностировано воспаление легких и подтвержден COVID-19 в начальной стадии заболевания, - говорится в сообщении.

Все зараженные уже изолированы и находятся под наблюдением врачей в монастырском медцентре. Органы власти и священники уже в курсе ситуации.

О том, сколько именно заболевших в монастыре, не сообщается. Однако по информации источника «Комсомольской правды», COVID-19 обнаружен у 48 монахинь.

Напомним, всего в Нижегородской области уже подтверждены 1214 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки заболевание было обнаружено у 118 человек. 109 пациентов полностью выздоровели и покинули больницы, еще восемь скончались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

За соблюдением режима самоизоляции в Нижегородской области начали следить с воздуха

К работе привлечены беспилотники и правоохранители (подробности)

Власти будут следить за самоизоляцией нижегородцев через сотовые данные

Индекс изоляции считается по подключениям абонента к базовым станциям (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту: kpnn@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Советы по ведению здорового образа жизни для людей в возрасте 65 лет и старше
Дмитрий Панкратов: «Не бойтесь пропустить заполненную маршрутку, за ней скоро придет следующая»
НПАТ увеличит количество автобусов в часы пик
Первый случай COVID-19 подтвердился в Большеболдинском районе
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 25 апреля 2020 года составило 109 человек
Более 3,4 тысячи протоколов за нарушение самоизоляции было составлено в Нижегородской области за две недели
Сотрудникам нижегородских салонов красоты предложили помогать медикам в борьбе с коронавирусом
Песенный марафон ПФО «Наш День победы» стартовал в Мордовии
Областное родительское собрание пройдет 25 апреля в онлайн-формате
Борская школа заплатила подрядчику полтора миллиона рублей за невыполненный капремонт
Как правильно носить медицинскую маску
Семиэтажный дом в центре Нижнего Новгорода включили в реестр ОКН
Заместитель губернатора Андрей Саносян ответит на вопросы нижегородских предпринимателей
Маршрутка № 67 возобновит работу в Нижнем Новгороде
В нижегородских тюрьмах и СИЗО приняты меры профилактики коронавируса
Нижегородский областной педсовет пройдет в формате видеоконференции
Более 10 000 нижегородцев поздравили близких с Пасхой открытками от Ассоциации ДУКов Нижнего Новгорода
Нижегородские кардиохирурги провели сложнейшую операцию на сердце
Индекс уровня самоизоляции в Нижнем Новгороде на 24 апреля 2020 года: Горожане вышли на прогулку
Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 24 апреля 2020 года: какие районы города лидируют по количеству заболевших
Годовалый ребенок пострадал в результате ДТП в Борском районе
У жителей двух районов Нижегородской области не подтвердился коронавирус
Большая часть общественных пространств Нижнего Новгорода благополучно пережила зиму
Анатолий Козерадский: «Необходимость изменения Конституции РФ назрела давно»
Свыше трех тысяч протоколов составлено в отношении нарушителей самоизоляции
Директором Главного управления автодорог региона назначен Леонид Самухин
Более 51,3 тысячи нижегородцев прошли тестирование на COVID-19
Известный вирусолог считает, что коронавирус пришел надолго