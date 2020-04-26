2020-04-26T16:32:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Стали известны подробности о состоянии монахинь Дивеевского монастыря, зараженных коронавирусом

Сейчас в монастыре и в самом селе Дивеево идет массовое тестирование на Covid-19
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Стали известны подробности о состоянии монахинь Дивеевского монастыря, зараженных коронавирусом.Стали известны подробности о состоянии монахинь Дивеевского монастыря, зараженных коронавирусом.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Накануне стало известно, что коронавирус добрался до одной из главных православных святынь - Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. Там оказались заражены сразу 48 монахинь. Все они сейчас изолированы и находятся в отдельной обители.

- У некоторых сестер, проживающих на территории монастыря, выявлены простудные заболевания, - пояснили в пресс-службе нижегородской митрополии. – Есть сестры, у которых диагностировано воспаление легких и подтвержден коронавирус в начальной стадии заболевания. Все заболевшие сестры находятся в монастырском медицинском центре под наблюдением врачей, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

К слову, это медицинское учреждение относится к Федеральному медико-биологическому агентству и оснащено самым современным оборудованием. Тем не менее, региональное министерство здравоохранение уже предложило свою помощь в проведении тестировании и заявило о своей готовности оказать любую поддержку.

Тем временем в Серафимо-Дивеевском монастыре и самом селе Дивеево с 25 апреля объявлен карантин. Несмотря на то, что уже с 15 апреля туда и так был запрещен въезд посторонним, в скоро времени будет объявлено о новых профилактических мерах. Сейчас в самом монастыре и среди жителей, проживающих на территории района, проводится массовое тестирование на коронавирус.

Одновременно с этим ужесточается въезд на территорию всей Нижегородской области. С 27 апреля в наш регион можно будет попасть только по прописке или по экстренному рабочему пропуску.

ИСТОЧНИК KP.RU

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