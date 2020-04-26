2020-04-26T15:41:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Дивеевский монастырь закрыли на карантин из-за коронавируса

Это решение связано с массовым заражением монахинь на территории Дивеевского монастыря
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Дивеево закрыли на карантин из-за коронавируса.Дивеево закрыли на карантин из-за коронавируса.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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На территории села Дивеева Нижегородской области, в том числе и во всемирно известном Серафимо-Дивеевском монастыре с 25 апреля вводится карантин в связи с угрозой распространения коронавируса. Соответствующее постановление подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин после того, как в обители заболели Covid-19 сразу 48 монахинь.

- В связи с обнаружением очага коронавируса на территории Серафимо-Дивеевского монастыря главе местного самоуправления Дивеевского района Сергею Кучину поручено составить план дополнительных карантинных и противоэпидемических мероприятий, - говорится в сообщении. – Этот план должен быть согласован с координационным штабом по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

К слову, на территории самого района, где проживает около 16 тысяч жителей, должен быть создан собственный оперативный штаб по профилактике распространения инфекции. Сейчас в селе идет массовое тестирование на Covid-19. Его проводят специалисты Федерального медико-биологического агентства.

Надо сказать, что въезд на территорию села был ограничен еще 15 апреля. Соответствующее решение было принято комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Нижегородской области. Ограничение должно было продлиться до 30 апреля. В этот период въезд в село был разрешен только тем, кто имеет постоянную или временную регистрацию в Дивееве или владеет там имуществом. Сам Серафимо-Дивеевский монастырь также был закрыт для посетителей. Что изменится после введения карантина и какие дополнительные ограничения будут введены, пока не сообщается. Ясно одно - ни о какой отмене запрета на въезд сейчас не может быть и речи.

Ранее мы писали, что 25 апреля стало известно о заражении коронавирусом 48 монахинь на территории Дивеевского монастыря. Все они сейчас находятся в отдельной обители. Всего же на территории монастыря проживает свыше 400 монахинь.

- Некоторые сестры, проживающие на территории монастыря имеют простудные заболевания, - пояснили в пресс-службе Нижегородской митрополии. - Есть сестры, у которых диагностировано воспаление легких и подтвержден коронавирус в начальной стадии заболевания. Все заболевшие сестры изолированы и находятся в монастырском медицинском центре под наблюдением врачей.

К слову, это лечебное учреждение относится к Федеральному медико-биологическому агентству и оснащено самым современным оборудованием. Как именно проник вирус на территорию закрытого монастыря, не сообщается.

Кроме того, с 27 апреля ужесточен и въезд на территорию всей Нижегородской области. Теперь сюда можно будет въехать только по прописке или экстренному рабочему пропуску.

СПРАВКА "КП"

Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь был основан в селе Дивеево Нижегородской области в 1780-е годы. Почитается поместными православными церквями как четвертый "земной удел Богородицы" после Иверии, Афона и Киево-Печерской лавры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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