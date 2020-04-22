Количество умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 22 апреля 2020 года увеличилось до семи

Еще один пациент с коронавирусом скончался в нижегородской больнице. Об этом заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил в своем Instagram 22 апреля.

По словам чиновника, умершему было 74 года. Вирус дал осложнения на хронические заболевания пациента.

- Врачи делали все, что могли. Болезнь, к сожалению, оказалась сильнее. Итого семь летальных исходов, - написал замглавы региона.

melikdavidmsk Сведения о COVID-19 в Нижегородской области

Давид Мелик-Гусейнов также пояснил, что официальная информация об умерших от коронавирусной инфекции появляется только после вскрытия. До этого говорить о том, от чего умер конкретный человек, некорректно.

- Сейчас на искусственной вентиляции легких находятся 24 пациента. Кислородной поддержкой пользуются 129 человек, - уточнил чиновник.

Ранее «Комсомольская правда» рассказывала, что за минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 69 нижегородцев. Таким образом общее количество заболевших коронавирусом в регионе перевалило за 900. Вместе с тем увеличилось число выздоровевших - теперь таковых в Нижегородской области 60 человек.

Напомним также, что к 26 апреля 2020 года ожидается около 1,5 тысячи новых заболевших коронавирусом в регионе.

- Пока сложно говорить о том, что ситуация начала меняться. Мы вышли на достаточно крупные объемы тестирования и продолжаем их наращивать, - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти будут следить за самоизоляцией нижегородцев через сотовые данные

Индекс изоляции считается по подключениям абонента к базовым станциям (подробности)

Определен новый порядок оформления QR-кодов для работающих нижегородцев

Бумажные пропуска для выхода на работу будут аннулированы с 22 апреля (подробности)

Нижегородцы приступили к разработке экспресс-тестов на COVID-19

С их помощью можно будет быстро распознавать разносчиков инфекции, а также выявлять тех, кто уже переболел коронавирусом (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту: kpnn@phkp.ru