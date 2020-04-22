2020-04-22T13:44:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 22 апреля 2020 года увеличилось до семи

В приволжской столице зафиксирован еще один летальный случай от COVID-19
Анастасия НАЗАРОВА
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Умершемуот COVID-19 пациенту было 74 года.Умершемуот COVID-19 пациенту было 74 года.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Еще один пациент с коронавирусом скончался в нижегородской больнице. Об этом заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил в своем Instagram 22 апреля.

По словам чиновника, умершему было 74 года. Вирус дал осложнения на хронические заболевания пациента.

- Врачи делали все, что могли. Болезнь, к сожалению, оказалась сильнее. Итого семь летальных исходов, - написал замглавы региона.

melikdavidmskmelikdavidmsk
Сведения о COVID-19 в Нижегородской области
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Давид Мелик-Гусейнов также пояснил, что официальная информация об умерших от коронавирусной инфекции появляется только после вскрытия. До этого говорить о том, от чего умер конкретный человек, некорректно.

- Сейчас на искусственной вентиляции легких находятся 24 пациента. Кислородной поддержкой пользуются 129 человек, - уточнил чиновник.

Ранее «Комсомольская правда» рассказывала, что за минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 69 нижегородцев. Таким образом общее количество заболевших коронавирусом в регионе перевалило за 900. Вместе с тем увеличилось число выздоровевших - теперь таковых в Нижегородской области 60 человек.

Напомним также, что к 26 апреля 2020 года ожидается около 1,5 тысячи новых заболевших коронавирусом в регионе.

- Пока сложно говорить о том, что ситуация начала меняться. Мы вышли на достаточно крупные объемы тестирования и продолжаем их наращивать, - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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