2020-04-20T20:55:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Власти будут следить за самоизоляцией нижегородцев через сотовые данные

Индекс изоляции считается по подключениям абонента к базовым станциям
Анастасия НАЗАРОВА
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Власти будут следить за самоизоляцией нижегородцев через сотовые данные.Власти будут следить за самоизоляцией нижегородцев через сотовые данные.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Нижегородская область первая в России внедряет индекс самоизоляции на основе сотовых данных. Проще говоря, теперь за дисциплиной жителей приволжской столицы будут следить через их же смартфоны. Однако, речь идет о считывании больших данных, а не персональных.

- Мы приближаемся к критической и показательной точке распространения коронавируса в Нижегородской области. Если сейчас мы не усилим самоизоляцию, то дальше - пик, после которого как снежный ком будет расти число заболевших, - написал глава региона Глеб Никитин в своем Инстаграме вечером 20 апреля.

Чиновник объяснил, что собираться будут данные абонентов всех операторов связи. Причем индекс считается по подключениям абонента к базовым станциям. Чем к большему количеству станций подключаются абоненты, тем активнее они передвигаются.

- Технология позволяет исключить повторяющиеся маршруты (работа-дом), но если на набережной или Покровке соберется много людей, мы это увидим и пришлем патруль, - пообещал Глеб Никитин.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

28 из 759 зараженных COVID-19 нижегородцев уже выздоровели и были выписаны из больницы. В общей сложности тестирование на наличие коронавирусной инфекции прошли 40089 нижегородцев.

ВАЖНО

Бумажные пропуска для выхода на работу в Нижнем Новгороде будут аннулированы с 22 апреля. Более того, с 20 апреля у работающих нижегородцев уже должны быть QR-коды или номера заявок от работодателей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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