2020-04-22T11:11:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 22 апреля 2020 года: Выявлено 69 новых случаев заражения

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде увеличилось до 929
Анастасия НАЗАРОВА
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Регион приближается к критической точке распространения коронавируса.Регион приближается к критической точке распространения коронавируса.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 22 апреля 2020 года выросло до 929. Согласно данным на сайте стопкоронавирус.рф, COVID-19 подтвердился еще у 69 нижегородцев.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, главным фактором недопущения распространения коронавируса по-прежнему является соблюдение требований режима повышенной готовности.

- Если сейчас мы не усилим самоизоляцию, то дальше - пик, после которого, как снежный ком, будет расти число заболевших. Самоизоляция - это непросто, но это должен быть приоритет каждого сейчас, - заявил ранее глава региона.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

60 и 929 человек уже выздоровели и выписаны из больницы. В общей сложности тестирование на COVID-19 прошли 45595 нижегородцев.

ВАЖНО

Бумажные пропуска для выхода на работу в Нижнем Новгороде будут аннулированы с 22 апреля. Более того, с 20 апреля у работающих нижегородцев уже должны быть QR-коды или номера заявок от работодателей.

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С их помощью можно будет быстро распознавать разносчиков инфекции, а также выявлять тех, кто уже переболел коронавирусом (подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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