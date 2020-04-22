Около 1,5 тысячи заболевших COVID-19 ожидается в Нижегородской области к 26 апреля

22 Апр 2020 2020-04-22T11:24:36+03:00

Накануне стало известно еще об одной жертве коронавируса в регионе

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Около 1,5 тысячи подтвержденных случаев заболевания COVID-19 ожидается в Нижегородской области к концу текущей недели, заявил глава региона Глеб Никитин 22 апреля.

- Пока сложно говорить о том, что ситуация начала меняться. Мы вышли на достаточно крупные объемы тестирования и продолжаем их наращивать, - сказал губернатор Нижегородской области.

По словам чиновника, сейчас важно очень быстро протестировать тех, кто в группе риска (контактировавшие с зараженными или приехавшие из регионов с высоким уровнем заболеваемости).

При этом растет не только количество новых зараженных, но и выздоровевших. Сейчас из больницы выписаны 60 из 929 заболевших нижегородцев. Однако расслабляться рано, считает Глеб Никитин.

- Привести ситуацию в норму нам поможет только жесткое соблюдение требований режима повышенной готовности. Необходима абсолютная самоизоляция для тех, кто находится в группе риска, и жесткое следование правилам безопасности для работающих граждан, - уверен глава региона.

Напомним, что накануне стало известно еще об одной жертве коронавируса в Нижегородской области. В больнице скончалась шестая пациентка с подтвержденным COVID-19. У нее, как и у предыдущих пяти жертв, были хронические заболевания.

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ИСТОЧНИК KP.RU