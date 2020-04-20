Определен новый порядок оформления QR-кодов для работающих нижегородцев

Бумажные пропуска для выхода на работу в Нижнем Новгороде будут аннулированы с 22 апреля. Как рассказали в пресс-службе правительства региона, с 20 апреля у работающих нижегородцев уже должны быть QR-коды или номера заявок от работодателей.

Согласно губернаторскому указу, юрлица обязаны подтверждать возможность работы в условиях самоизоляции с использованием сервиса «Карта жителя Нижегородской области» с помощью регистрации юрлица или загрузки перечня сотрудников по заданной форме, а также с указанием органа исполнительной власти Нижегородской области либо органа местного самоуправления, которому заявка направляется на подтверждение.

Добавим, что если у работника нет телефона, ему присваивается индивидуальный номер.

Напомним, по поручению главы региона Глеба Никитина разработана математическая модель распространения коронавирусной инфекции. Если нижегородцы будут соблюдать режим самоизоляции, то в течение двух месяцев показатели развития эпидемии снизятся более чем в 10 раз.

КОНКРЕТНО

Алгоритм действий для подачи заявки организацией через сервис «Карта жителя Нижегородской области»:

1. На сервисе nn-card.ru заполняете заявку от организации;

2. К ней подгружаете список сотрудников в excel (форма есть в заявке) и документ, подтверждающий полномочия представителя организации для работы на nn-card.ru;

3. Отправляете на одобрение в соответствующий ОИВ или ОМСУ;

4. Ждете одобрения (статус заявки в личном кабинете организации поменяется с «Рассмотрение» на «Одобрено»);

5. После получения одобрения каждый сотрудник из списка, поданного организацией, в своем личном кабинете на сервисе nn-card.ru получает номер заявки от работодателя и QR-код.

При проверке сотрудник организации предъявляет номер заявки, сгенерированной от работодателя либо QR-код по ней.

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