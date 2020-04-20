Нижегородцы приступили к разработке экспресс-тестов на COVID-19

Нижегородцы вплотную занялись разработкой экспресс-тестов на коронавирусную инфекцию. Как рассказал директор технопарка «Анкудиновка», представитель Фонда содействия инновациям в Нижегородской области Тимур Радаев, экспресс-тесты, которые позволят ограничить распространение COVID-19, разрабатывают сейчас сразу несколько биомедицинский компаний страны.

- А чтобы оценить эффективность и чувствительность этих тестов, нужно создать референтную панель образцов биологического материала. Этим сейчас активно занимается резидент технопарка «Анкудиновка» компания «Национальный БиоСервис-Волга», - пояснил эксперт.

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

До пандемии коронавируса эта фирма занималась исследованиями в области онкологии. Теперь приходится перестраивать свою работу.

- Мы собираемся создать стандартизированный набор образцов биоматериала для оценки эффективности тестов на COVID-19, - пояснил гендиректор «Национальный БиоСервис» Виталий Пруцкий.

В разработке находятся экспресс-тесты, которые должны помочь в кратчайшие сроки распознать разносчиков инфекции, а также выявить тех, кто уже переболел коронавирусом, в том числе без симптомов.

Ранее «Комсомольская правда - Нижний Новгород» рассказывала, что местные ученые разработали гель для длительной защиты рук от вирусов и бактерий. По сути, это «жидкие» перчатки, которые вовсе не заметны на руках.

- Хоть мы и называем гель «жидкими» перчатками, на руках его совсем не видно. Зато во время засыхания (это где-то двадцать секунд) чувствуешь, как на коже образуется пленка, которая защищает руки до восьми часов или до смывания водой, - пояснила собеседница «Комсомолки».

Спасут ли «жидкие» перчатки от коронавирусной инфекции, пока неизвестно. Хотя надежда все-таки есть. Ведь COVID-19 - как-никак вирус!

- Смотрите, ученые пока не успевают сделать конкретное исследование. Но то, что наш гель не дает вирусу распространятся контактно, - это факт, - заявили в инжиниринговом центре ННГУ имени Н. И. Лобачевского.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Нижегородской области увеличено производство масок до 470 тысяч штук в месяц - это почти в 16 раз больше, чем в начале марта 2020 года. По словам первого заместителя губернатора Евгения Люлина, также началось производство бактерицидных рециркуляторов на заводе имени Петровского. А скоро там же начнется выпуск наркозно-дыхательных аппаратов с функцией ИВЛ.

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