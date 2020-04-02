«От коронавируса тоже спасают»: Нижегородские ученые разработали «жидкие» перчатки для защиты рук от вирусов

Гель для длительной защиты рук от вирусов и бактерий разработали ученые на базе инжинирингового центра ННГУ имени Н. И. Лобачевского. По сути, это «жидкие» перчатки, которые вовсе не заметны на руках.

Как «Комсомольской правде» рассказали в инжиниринговом центре вуза, сотрудники кафедры высокомолекулярных соединений и коллоидной химии химфака ННГУ, а также НИИ травматологии и ортопедии взялись за разработку чудо-геля еще в 2011 году. Постепенно он совершенствовался. И всякий раз, когда были вспышки вирусов, этот гель помогал контактно прекратить передачу заразы.

- Хоть мы и называем гель «жидкими» перчатками, на руках его совсем не видно. Зато во время засыхания (это где-то двадцать секунд) чувствуешь, как на коже образуется пленка, которая защищает руки до восьми часов или до смывания водой, - пояснила собеседница «Комсомолки».

Добавим, что антибактериальные и противовирусные свойства гелю дают частицы коллоидного серебра, которые входят в его состав.

- Буквально в марте начались поставки нашего геля в крупные магазины и аптеки Нижнего Новгорода и других городов России. Производство находится прямо в инжиниринговом центре ННГУ: лаборатории, станки - все есть. Так что это от и до нижегородское производство, - заверили в инжиниринговом центре.

Спасут ли «жидкие» перчатки от коронавирусной инфекции, пока неизвестно. Хотя надежда все-таки есть. Ведь COVID-19 - как-никак вирус!

- Смотрите, ученые пока не успевают сделать конкретное исследование. Но то, что наш гель не дает вирусу распространятся контактно, - это факт. Думаем, от коронавируса тоже спасает. Хотя отмечу: чтобы знать наверняка, надо сперва провести исследования, - добавила собеседница «Комсомолки». - И если кто-то из производителей гелей-антисептиков пишет, что их средство точно спасает от коронавируса, значит, они врут! А таких очень много, кто спирт с водой мешают и говорят, что поможет.