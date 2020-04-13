Список производителей масок в Нижегородской области: более 30 компаний и предпринимателей начали выпуск масок
Более 30 предприятий Нижегородской области начали выпуск медицинских и гигиенических масок. Об этом со ссылкой на губернатора Глеба Никитина сообщает пресс-служба регионального правительства.
- В регионе по-прежнему наблюдается повышенный спрос на маски. Сейчас ими в первую очередь обеспечиваются учреждения здравоохранения. Чтобы товар стал доступнее для всех нижегородцев, правительство предложило бизнесу наладить производство столь необходимой сейчас продукции. Более 30 компаний откликнулись на этот призыв, - отметил Глеб Никитин.
Всего сейчас в Нижегородской области выпускается более 400 тысяч масок в сутки. К пошиву подключаются предприятия легкой промышленности и даже частники – индивидуальные предприятия и дизайнеры. Однако спрос на маски по-прежнему остается высоким.
КСТАТИ
Для пострадавших от пандемии нижегородских предпринимателей открылся call-центр при центре «Мой бизнес» в технопарке «Анкудиновка»: 8−800−301−29−94.
Кроме того, заявку можно оставить на портале мойбизнес52.рф.
КОНКРЕТНО
Нижегородские предприятия-производители масок:
ООО НПП «Волга Медикал»
ООО «Хайджин текнолоджиз»
ООО "Гамма-Текстиль"
АО "Меридиан"
ИП Глебова
ООО "Олимп-Тех"
ООО "Большемурашкинская швейная фабрика"
ООО "Сергачская швейная фабрика" (бывший Феникс)
ООО "Ресурс"
ООО "Легснаб"
ООО "Адонис-Центр"
ИП Задкова
ИП Почейкина
ООО"Альянс"
ООО "Караван"
ООО ШП "Кредо"
НШ "Весна"
НШ "Русь"
ООО "Фабрика Одежда"
ООО "Восход"
Швейная фабрика №19
ООО "Стэфания"
ООО "Пятый сезон"
ООО "Сильва"
ООО "Спезащита"
ООО "Лысковская трикотажная фабрика"
ТД Аленка (швейная фабрика)
Михайлов ИП
ООО "Мягкий сон"
ООО "Северный"
Паньшин ИП
ИСТОЧНИК KP.RU
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