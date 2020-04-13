Список производителей масок в Нижегородской области: более 30 компаний и предпринимателей начали выпуск масок

Более 30 предприятий Нижегородской области начали выпуск медицинских и гигиенических масок. Об этом со ссылкой на губернатора Глеба Никитина сообщает пресс-служба регионального правительства.

- В регионе по-прежнему наблюдается повышенный спрос на маски. Сейчас ими в первую очередь обеспечиваются учреждения здравоохранения. Чтобы товар стал доступнее для всех нижегородцев, правительство предложило бизнесу наладить производство столь необходимой сейчас продукции. Более 30 компаний откликнулись на этот призыв, - отметил Глеб Никитин.

Всего сейчас в Нижегородской области выпускается более 400 тысяч масок в сутки. К пошиву подключаются предприятия легкой промышленности и даже частники – индивидуальные предприятия и дизайнеры. Однако спрос на маски по-прежнему остается высоким.

КСТАТИ

Для пострадавших от пандемии нижегородских предпринимателей открылся call-центр при центре «Мой бизнес» в технопарке «Анкудиновка»: 8−800−301−29−94.

Кроме того, заявку можно оставить на портале мойбизнес52.рф.

КОНКРЕТНО

Нижегородские предприятия-производители масок:

ООО НПП «Волга Медикал»

ООО «Хайджин текнолоджиз»

ООО "Гамма-Текстиль"

АО "Меридиан"

ИП Глебова

ООО "Олимп-Тех"

ООО "Большемурашкинская швейная фабрика"

ООО "Сергачская швейная фабрика" (бывший Феникс)

ООО "Ресурс"

ООО "Легснаб"

ООО "Адонис-Центр"

ИП Задкова

ИП Почейкина

ООО"Альянс"

ООО "Караван"

ООО ШП "Кредо"

НШ "Весна"

НШ "Русь"

ООО "Фабрика Одежда"

ООО "Восход"

Швейная фабрика №19

ООО "Стэфания"

ООО "Пятый сезон"

ООО "Сильва"

ООО "Спезащита"

ООО "Лысковская трикотажная фабрика"

ТД Аленка (швейная фабрика)

Михайлов ИП

ООО "Мягкий сон"

ООО "Северный"

Паньшин ИП