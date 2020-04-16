2020-04-16T19:11:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за коронавируса в Нижегородской области закрыли для посетителей Серафимо-Дивеевский монастырь

Въезд в село Дивеево будет ограничен до 30 апреля
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Из-за коронавируса в Нижегородской области закрыли для посетителей Серафимо-Дивеевский монастырь.Из-за коронавируса в Нижегородской области закрыли для посетителей Серафимо-Дивеевский монастырь.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Нижегородской области из-за коронавируса был закрыт въезд в село Дивеево до 30 апреля. Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь полностью закрыт для посещения. Соответствующее решение было принято региональной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Отныне въезд туда разрешен только тем, кто имеет постоянную или временную регистрацию в Дивееве или владеет там недвижимостью. Также исключение сделано для тех, кто следует через населенный пункт транзитом. При себе все проезжающие должны иметь подтверждающие документы.

- В пасхальные дни в Дивеево всегда приезжали тысячи паломников, - напомнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - К сожалению, на этот раз всемирная пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Поэтому мы призываем всех верующих отказаться от поездки в Дивеево. Даже если вам удастся попасть на территорию села, то в монастырь вы все равно не попадете. Пока в селе нет ни одного случая заболевания, поэтому нам важно защитить его жителей от этого вируса.

Эту инициативу поддержали и в нижегородской митрополии Русской Православной церкви.

- С 15 по 19 апреля, а возможно и дольше, прихожане не смогут посещать службы в храмах и монастырях Нижегородской епархии, - рассказали в нижегородской епархии. - Это касается и Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря.

Напомним, на территории Нижегородской области с 30 марта 2020 года действует режим всеобщей самоизоляции. В соответствии с указом губернатора на территории региона разрешается работать лишь ограниченному кругу предприятий, выполняющих все санитарные требования. А жителям разрешается выходить на улицу в нескольких случаях: в ближайший магазин или аптеку, чтобы вынести мусор или погулять с собакой на расстоянии не больше 100 метров от дома. При этом жителям необходимо получить специальный QR-код.

ИСТОЧНИК KP.RU

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