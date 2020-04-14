2020-04-14T11:24:31+03:00
Общество

Нижегородцы смогут ходить на работу только по QR-коду

Организация должна будет получать эти коды с 15 апреля
Валерия ГРОМОВА
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С 15 апреля 2020 года нижегородцы смогут ходить на работу только после того, как получат специальные QR-коды на выход из дома. Их должна оформить организация, в которой они трудятся, при помощи сервиса «Карта жителя Нижегородской области».

Как сообщает пресс-служба администрации приволжской столицы, соответствующее решение было принято губернатором Глебом Никитиным. 13 апреля он внес изменения в свой указ о режиме повышенной готовности в связи с коронавирусом.

- Если работодатель еще не получил подтверждения или получил подтверждение только в виде документа на электронную почту от органов местного самоуправления, необходимо оперативно оформить личный кабинет на портале nn-card.ru или в мобильном приложении, создать заявку со списком сотрудников и отправить на рассмотрение в орган, уполномоченный принимать решение, - уточнили в мэрии.

Если заявка будет одобрена, то работодатель сможет раздать своим подчиненным QR-коды через мобильное приложение.

Напомним, по данным на утро 14 апреля 2020 года, в Нижегородской области зафиксированы 224 случая заражения коронавирусной инфекцией. 20 человек уже полностью выздоровели и покинули инфекционную больницу, еще четверо скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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