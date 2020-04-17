2020-04-17T11:27:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 17 апреля 2020 года: Выявлено 54 новых случая заражения

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде увеличилось до 458
Анастасия НАЗАРОВА
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Рост заболеваемости зависит от самодисциплины жителей и предприятий, которые продолжают работу.Рост заболеваемости зависит от самодисциплины жителей и предприятий, которые продолжают работу.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 17 апреля 2020 года выросло до 458. За минувшие сутки COVID-19 подтвердился еще у 54 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Таким образом столица Приволжья вошла в топ-10 по количеству новых случаев заболевания в в субъектах РФ. На первом месте находится Москва (1959), следом идут Московская область (472), Санкт-Петербург (424), Мордовия (65), Дагестан (59), Нижегородская область (54), Ингушетия (38), Оренбургская область (38), Тверская область (37) и Адыгея (36).

Глава региона Глеб Никитин уже не раз говорил, что рост заболеваемости зависит от самодисциплины жителей и предприятий, которые продолжают работу.

- Есть различные сценарии развития ситуации с распространением коронавируса. Негативные - итальянский или испанский, когда закрыли все организации, но сделали это слишком поздно. Есть более конструктивный сценарий - немецкий, когда большинство предприятий работают, но это возможно только за счет жесткой дисциплины на производстве и соблюдения режима самоизоляции, - отметил губернатор.

Напомним, с 15 апреля 2020 года нижегородцы могут ходить на работу только после того, как получат специальные QR-коды на выход из дома. Их должна оформить организация, в которой они трудятся, при помощи сервиса «Карта жителя Нижегородской области».

КОНКРЕТНО

25 из 458 заболевших в регионе уже выздоровели и были выписаны из больницы. Протестированы на коронавирус 31822 человека. По данным пресс-службы правительства Нижегородской области, это один из самых высоких показателей в Приволжском федеральном округе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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