2020-04-16T19:50:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Перенос парада Победы 2020 в Нижнем Новгороде: на какое число переносят и почему

Рассказываем, что будет с парадом Победы 2020 в Нижнем Новгороде
Анастасия НАЗАРОВА
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Перенос празднования 9 мая 2020 в Нижнем Новгороде: на какое число переносят и почемуПеренос празднования 9 мая 2020 в Нижнем Новгороде: на какое число переносят и почемуФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Случилось то, о чем шептались с самого начала эпидемии коронавируса в стране. Власти решили, что самое разумное сейчас - это перенести парад Победы 2020 года в Нижнем Новгороде. Рассказываем, на какое число его переносят и почему.

- Я поручаю изменить график и перенести подготовку параду Победы, - заявил президент России Владимир Путин. - Все массовые мероприятия в ознаменование 75-летия Победы должны быть отложены.

Соответствующее решение было принято в связи с распространение коронавируса на территории России, в том числе и в Нижегородской области. Пока точная дата проведения парада не называется. Однако среди возможных вариантов эксперты называют 24 июня, когда проводился парад Победы в 1945 году. Также возможно проведение праздничных мероприятий 3 сентября - именно в этот день проводился парад после окончания второй мировой войны.

«Комсомолка» рассказывала, что в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на центральной площади Нижнего Новгорода должен был состояться народный концерт «Военные песни у Кремля». Кстати, первый концерт прошел в 2019 году и вызвал большой интерес у нижегородцев. В этот раз его планировалось сделать еще более зрелищным и масштабным.

Напомним, что в праздновании Дня Победы в Нижегородской области приняли участие 690 тысяч человек. При этом по традиции самые масштабные мероприятия прошли в Нижнем Новгороде. Самым долгожданным событием стал концерт Леонида Агутина на площади Минина и Пожарского, а завершились праздничные мероприятия салютом и 3D-маппинг шоу, посвященное подвигу нижегородцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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