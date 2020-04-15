«Мы не хотим идти домой!»: Нижегородские врачи попросили поселить их в гостинице

Медицинские работники находятся на передовой в борьбе с коронавирусом во всем мире. Многие рискуют собственной жизнью, пытаясь спасти пациентов с COVID-19. Все медики относятся к этой ситуации по-разному, но каждый в конечном итоге рассчитывает на поддержку со стороны властей. И ее им оказывают, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в интервью известной телеведущей Тине Канделаки 14 апреля.

- Давно, еще в самом начале всей этой истории, мы начали заказывать еду для врачей в местных ресторанах. То есть обеспечиваем заказ за счет средств бюджета, чтобы и рестораторам было полегче, и врачи были накормлены. Естественно, будут также хорошие доплаты, - пообещал глава региона.

Однако это не все меры поддержки со стороны местного правительства. С 15 апреля врачи, которые занимаются больными с коронавирусной инфекцией, переезжают жить в гостиницу. Медики сами попросили об этом губернатора.

- Они сказали: «Мы не хотим идти домой! Боимся принести заразу в дом детям, мужу, старикам». И мы заказали гостиницы. Будем централизованно на своих автобусах доставлять врачей до гостиниц и расселять там, - сообщил Глеб Никитин.

После этих слов телеведущая буквально разрыдалась, а позже пояснила, что расчувствовалась, поскольку в ее семье есть врач и знает, как медикам приходится несладко.

- Это ужасно. Они реально идут до конца. Знаете, у меня полное ощущение схожести подвига Чернобыля. Потому что никто не знает, как это отразится на их здоровье, никто не знает, кто переболеет и выживет. Этот подвиг нам только предстоит оценить, - заявила Тина Канделаки.

Нижегородский губернатор согласился: врачи действительно совершают подвиг, однако даже в такое нелегкое время встречаются случаи халатности среди медиков.

- В меньшей степени у нас в области, конечно. Но я общался с коллегами из других регионов, и там были случаи заражения коронавирусом в больницах за счет не самого серьезного отношения к этой заразе, - сказал Глеб Никитин. - Иногда это происходило по объективным причинам - было не все, что необходимо для обеспечения безопасности. Но иногда и за счет халатности врачей. Надеюсь, после этих случаев врачи стараются неукоснительно следовать всем инструкциям.

Ранее «Комсомольская правда» рассказывала, что рестораторы обеспечат нижегородских врачей горячими завтраками, обедами и ужинами. Такое распоряжение дал глава региона Глеб Никитин. Напомним, с 28 марта закрылись все рестораны и кафе. Однако им разрешено продолжить работу с заказами на вывоз.

- Решено, что в качестве поддержки заведений общепита мы закажем 750 завтраков, обедов и ужинов для врачей, которые сейчас трудятся днем и ночью, заботясь о здоровье нижегородцев. Горячая еда будет доставляться прямо на их рабочие места, - рассказал губернатор.

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