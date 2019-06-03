2019-06-03T10:44:41+03:00
Звезды

Дочь Ирины Пеговой искупалась в фонтане около Эйфелевой башни

Подписчики считают, что артистке должно быть стыдно [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Ирина Пегова вместе с дочкой Таней на каникулах в Париже.Ирина Пегова вместе с дочкой Таней на каникулах в Париже.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Звезда фильмов «Прогулка» и «СуперБобровы» Ирина Пегова вместе с дочкой Таней устроили себе парижские каникулы. Одним из развлечений стало купание в фонтане у подножия Эйфелевой башни.

pegovairinapegovairina
А теперь ОНА глазами моей дочери!!!
16141 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- А теперь она глазами моей дочери. Четыре дня назад было холодно, фонтаны не работали. А сегодня другое дело! Йоху! - сообщила артистка своим подписчикам в Инстаграме.

pegovairinapegovairina
Гранд опера. Нам туда!
15748 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Однако вместо того, чтобы порадоваться за Ирину и ее 13-летнюю дочку, поклонники начали стыдить звезду. Мол, приличные люди так не делают.

- Фото красивые, безусловно. Но я не ожидала такого от вас. Купание в фонтане - верх неприличия! - прокомментировал chirilyu.

- Я подумала, что потоп… Фонтаны же не для купания, - считает antoniuk4363.

pegovairinapegovairina
Красота необыкновенная
8635 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

К счастью, не все подписчики отреагировали на акцию Пеговой отрицательно.

- Ирина, французы разрешают купаться в фонтанах не только десантникам и не только в день ВДВ? Круто! - написал p.a.lukin.

- Когда я в Париже летом, тоже купаюсь в фонтане. Да и не только я. Нас много таких веселых, - успокоила tereshchenko2148.

pegovairinapegovairina
Сегодня такая жара в Париже, что даже ОНА другая.
11096 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
pegovairinapegovairina
Музей на Монмартре. Там жил и писал в этом саду Ренуар.
7924 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
pegovairinapegovairina
Живерни. Сад и дом Клода Моне.
12416 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ИРИНА ПЕГОВА, ДОСЬЕ KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Грозы, ливни и град ожидаются в Нижегородской области 3 июня
Следователи продолжают устанавливать обстоятельства ЧП в Дзержинске
Два дома останутся без электричества в Нижнем Новгороде 3 июня
Уголовное дело возбуждено по факту смертельной аварии в Навашине, где погиб грудничок
Администрация Дзержинска: Поврежденные взрывом школы восстановят к ЕГЭ
Пострадавшие при взрыве в Дзержинске получат по 150 тысяч рублей материальной помощи
Пожар на заводе «Кристалл» ликвидирован
«Единая Россия» объявила сбор средств для пострадавших от ЧП в Дзержинске
«Умные» остановки начали устанавливать в Нижнем Новгороде
При взрыве на заводе в Дзержинске пострадали 19 человек
Движение транспорта возле одного из домов по улице Краснозвездной ограничат на две недели
Нижний Новгород и китайский город Хэфэй стали побратимами