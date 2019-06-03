Дочь Ирины Пеговой искупалась в фонтане около Эйфелевой башни

Звезда фильмов «Прогулка» и «СуперБобровы» Ирина Пегова вместе с дочкой Таней устроили себе парижские каникулы. Одним из развлечений стало купание в фонтане у подножия Эйфелевой башни.

pegovairina А теперь ОНА глазами моей дочери!!!

- А теперь она глазами моей дочери. Четыре дня назад было холодно, фонтаны не работали. А сегодня другое дело! Йоху! - сообщила артистка своим подписчикам в Инстаграме.

pegovairina Гранд опера. Нам туда!

Однако вместо того, чтобы порадоваться за Ирину и ее 13-летнюю дочку, поклонники начали стыдить звезду. Мол, приличные люди так не делают.

- Фото красивые, безусловно. Но я не ожидала такого от вас. Купание в фонтане - верх неприличия! - прокомментировал chirilyu.

- Я подумала, что потоп… Фонтаны же не для купания, - считает antoniuk4363.

pegovairina Красота необыкновенная

К счастью, не все подписчики отреагировали на акцию Пеговой отрицательно.

- Ирина, французы разрешают купаться в фонтанах не только десантникам и не только в день ВДВ? Круто! - написал p.a.lukin.

- Когда я в Париже летом, тоже купаюсь в фонтане. Да и не только я. Нас много таких веселых, - успокоила tereshchenko2148.

pegovairina Сегодня такая жара в Париже, что даже ОНА другая.

pegovairina Музей на Монмартре. Там жил и писал в этом саду Ренуар.