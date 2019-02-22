2019-02-22T16:24:45+03:00
Звезды

«Настоящая хозяюшка!»: Подписчики восхитились кулинарным талантом дочери Ирины Пеговой

Актриса показала, что 13-летняя Таня приготовила своим одноклассникам [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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40-летняя актриса периодически выводит 13-летнюю Таню в свет.40-летняя актриса периодически выводит 13-летнюю Таню в свет.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Актриса театра и кино Ирина Пегова («Прогулка», «Пять невест», «Комиссарша») выложила в Инстаграме видеоролик, в котором похвалилась букетом желто-розовых роз, неизвестно кем подаренным. Артистка обратила внимание, что на упаковочной бумаге написано «Письмо Онегина к Татьяне».

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Как здорово! Спасибо за детали! Монолог Татьяны!
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- Вот это, я считаю, очень круто. Это будет моей шпаргалкой, - заявила Ирина, которая играет в спектакле «Евгений Онегин».

И мимоходом сообщила, что выпечка, стоящая на кухонном столе, не ее.

- Не обращайте внимание. Это Татьяна, дочка моя, испекла мальчишкам на 23 февраля. Завтра дарить будет, - отмахнулась актриса.

Эти шоколадные кексы дочь знаменитой актрисы подарит своим одноклассникам. Фото: скрин с видео

Эти шоколадные кексы дочь знаменитой актрисы подарит своим одноклассникам.Фото: скрин с видео

Поклонники Ирины посчитали, что звезда зря не рассказала подробнее о кулинарном таланте дочери.

- Неправильно, что ты, Ирочка, просто долю секунды уделила такому наикрасивейшему кулинарному шедевру твоей дочи, - прокомментировал aleksandrknut.

- Ого, «не обращайте внимание»! Ирина, да вы что. Вы должны, наоборот, показать, что ваша дочка рукодельница - испекла такие красивые штучки! - добавила liudmiladostoevskaia.

- Сегодня лавры - вашей доченьке-кулинарке, - отметила morozovaela.

- А рецептик кексиков можно? - поинтересовалась olga_a278.

Ранее подписчики знаменитой уроженки Выксы спорили, на кого похожа 13-летняя Таня: на Ирину или ее бывшего мужа Дмитрия Орлова. К единому мнению фанаты так и не пришли.

Напомним, брак Ирины Пеговой и Дмитрия Орлова развалился в 2011 году из-за измены главы семейства. Позже выяснилось, что о любовнице мужа артистке сообщили "доброжелатели". Они неоднократно звонили Ирине и докладывали, что видели ее супруга с молодой красоткой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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