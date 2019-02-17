2019-02-17T10:41:45+03:00
Звезды

Поклонники спорят, на кого похожа дочь Ирины Пеговой и Дмитрия Орлова

Актриса выложила совместную фотографию с 13-летней Таней [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Ирина Пегова развелась с Дмитрием Орловым в 2011 году и с тех пор замуж больше не выходила.Ирина Пегова развелась с Дмитрием Орловым в 2011 году и с тех пор замуж больше не выходила.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Новая порция семейных снимков в Инстаграме Ирины Пеговой вызвала горячие споры среди подписчиков.

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Семейный обед в интерьере!!!!!
15446 отметок «Нравится»211 комментариевInstagram

- Семейный обед в интерьере, - гласит подпись к фотографиям, на которых актриса театра и кино вместе со своей 13-летней дочерью Таней.

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Моему снежному ангелу сегодня исполнится 13 лет!
47048 отметок «Нравится»1175 комментариевInstagram

Поклонники разделились на два лагеря. Одни решили, что на фото - две Ирины Пеговы.

- Двое из ларца, - написала prosto_yr_evna.

- Мамина копия, - подтвердила yulia_bye.

- Мамино счастье. Две красоточки. Доча - копия мамы! - добавила lilya_kasaeva_vakhrameeva.

pegovairinapegovairina
Старый Новый год !!!
23893 отметок «Нравится»315 комментариевInstagram

Другие настаивают, что девушка пошла в знаменитого папу.

- Папины глаза, взгляд, улыбка. Дочка должна быть счастливой, - прокомментировала marina06novikova2010.

- Танюша - копия Димы. Надо же так… А вы как будто две сестрички двойняшки, - отметила marusia_soshnikova_.

- Доча очень на папу похожа, - считает salomosha777.

pegovairinapegovairina
Рига
21363 отметок «Нравится»232 комментариевInstagram

Напомним, брак Ирины Пеговой и Дмитрия Орлова развалился в 2011 году из-за измены главы семейства. Позже выяснилось, что о любовнице мужа артистке сообщили "доброжелатели". Они неоднократно звонили Ирине и докладывали, что видели ее супруга с молодой красоткой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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