Поклонники спорят, на кого похожа дочь Ирины Пеговой и Дмитрия Орлова

Новая порция семейных снимков в Инстаграме Ирины Пеговой вызвала горячие споры среди подписчиков.

pegovairina Семейный обед в интерьере!!!!!

- Семейный обед в интерьере, - гласит подпись к фотографиям, на которых актриса театра и кино вместе со своей 13-летней дочерью Таней.

pegovairina Моему снежному ангелу сегодня исполнится 13 лет!

Поклонники разделились на два лагеря. Одни решили, что на фото - две Ирины Пеговы.

- Двое из ларца, - написала prosto_yr_evna.

- Мамина копия, - подтвердила yulia_bye.

- Мамино счастье. Две красоточки. Доча - копия мамы! - добавила lilya_kasaeva_vakhrameeva.

pegovairina Старый Новый год !!!

Другие настаивают, что девушка пошла в знаменитого папу.

- Папины глаза, взгляд, улыбка. Дочка должна быть счастливой, - прокомментировала marina06novikova2010.

- Танюша - копия Димы. Надо же так… А вы как будто две сестрички двойняшки, - отметила marusia_soshnikova_.

- Доча очень на папу похожа, - считает salomosha777.

pegovairina Рига

Напомним, брак Ирины Пеговой и Дмитрия Орлова развалился в 2011 году из-за измены главы семейства. Позже выяснилось, что о любовнице мужа артистке сообщили "доброжелатели". Они неоднократно звонили Ирине и докладывали, что видели ее супруга с молодой красоткой.

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