2019-10-24T12:09:59+03:00
Звезды

«Две подруженьки»: Ирина Пегова выложила фото с повзрослевшей дочерью

13-летняя Таня все больше становится похожей на знаменитого отца [фото]
Анна МИГАЛОВА
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Подписчики отметили, что Татьяна вполне может сойти за младшую сестренку Пеговой.Подписчики отметили, что Татьяна вполне может сойти за младшую сестренку Пеговой.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Актриса театра и кино Ирина Пегова порадовала поклонников фотографией с 13-летней дочкой Таней. А заодно сообщила, что впереди у них совместный отдых.

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Ирина Пегова с 13-летней дочкой Таней
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- Ура! Несколько деньков вместе. Мини-каникулы! - подписала снимок знаменитость.

Фанаты отметили, что девушка заметно подросла и теперь вполне может сойти за младшую сестренку Пеговой. «Доченька выросла!», «Две подруженьки», «Мама слов нет, а доча куколка. Всю красоту взяла и от мамочки, и от папы», «Да, это счастье видеть рядом своих детей», «Мамина гордость», - написали фолловеры Ирины Пеговой.

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Фанаты отмечают, что Таня - копия своего отца Дмитрия Орлова.
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Напомним, что недавно звезда фильма «Прогулка» рассказала подписчикам о взаимоотношениях с несовершеннолетней дочкой. По словам артистки, 13-летняя Таня буквально не вылезает из ее гардероба.

- Перехожу на другой режим, - сообщила Ирина в Инстаграме. - Нахожусь на пороге подросткового возраста дочи. Все, некуда деваться. С этого момента нужно менять стратегию воспитания! Надо «изобретать» заново язык общения. Подростков ранит даже интонация. И такая, казалось бы, обыденная тема, как личная гигиена, становится деликатной.

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Татьяна частенько составляет маме компанию в поездках
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В новом посте знаменитость задалась вопросом, как объяснить дочке, что не надо брать вещи мамы. Хотя дальше сама призналась, что нередко надевает кроссовки своего ребенка.

- Но мамам девочек все-таки чуть полегче. Моя только и ждет легализованного момента, чтобы занырнуть в мой гардероб или косметичку, взять оттуда тени или помаду. Про одежду промолчу! Нравится ли это мне? Да! Это прикольно, удобно, но иногда совсем не радует. Один раз Таня оставила с концами в школе мою кожаную косуху, - поделилась Пегова.

Единственный выход из этой ситуации, по мнению актрисы, - разделить гардероб и накупить дочке «свою» косметику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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