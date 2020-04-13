2020-04-13T16:26:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Власти объяснили рост заболеваемости COVID-19 в Нижнем Новгороде

Не последнюю роль в этом вопросе играет соседство с Москвой
Анастасия НАЗАРОВА
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Те, кто ездят на заработки в Москву, но живут при этом в Нижнем Новгороде, дают дополнительный рост количества заразившихся.Те, кто ездят на заработки в Москву, но живут при этом в Нижнем Новгороде, дают дополнительный рост количества заразившихся.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Нижнем Новгороде перевалило за 200. В понедельник, 13 апреля, стало известно о 30 случаях заболевания, накануне сообщалось сразу о 42 новых пациентах. Власти посмотрели правде в глаза: не последнюю роль в распространении заразы играет соседство со столицей.

- Растет количество заболевших. В день прибавляется порядка 30-40 человек. Такой рост объясним близким расположением Нижнего Новгорода и Москвы. Нижний Новгород самый близкий от Москвы город-миллионник. Логистическое плечо - три часа, - написал заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем Инстаграме.

Получается, что те, кто ездят на заработки в Москву, но живут при этом в Нижнем Новгороде, дают дополнительный рост количества заразившихся. Но, как отметил чиновник, имеются и хорошие новости.

- За день снижено количество лиц, находящихся под наблюдением. У первых граждан, попавших на домашнюю самоизоляцию, не выходя из неё закончился жесткий период четырнадцатидневного контроля на дому. Летальных исходов за истекший период не было, - уточнил Давид Мелик-Гусейнов.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, что в Нижегородской области ввели штрафы для нарушителей режима самоизоляции. За три последних дня было составлено 128 протоколов об административных правонарушениях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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