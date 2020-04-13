Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 13 апреля 2020 года: Выявлено 30 новых случаев заражения

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 13 апреля 2020 года выросло до 224 человек. Днем в понедельник на сайте стопкоронавирус.рф появилась информация о 30 новых случаях заболевания в регионе.

При этом 20 из 224 человек уже выздоровели и покинули инфекционную больницу. В общей сложности на COVID-19 протестировано свыше 23 тысяч жителей Нижегородской области. Как отметил замглавы региона Давид Мелик-Гусейнов, это один из самых высоких показателей в ПФО. Тестирование проводится в четырех лабораториях региона.

По словам губернатора Глеба Никитина, пациенты были протестированы в разное время, но подтверждения из референс-центров приходят в один день. А на верификации постоянно находятся десятки тестов, поэтому такой рост количества заболевших в регионе не является неожиданностью.

- Мы заранее ожидаем увеличения количества подтвержденных случаев, поскольку сейчас на верификации находятся десятки тестов, - предупредил глава региона.

Напомним, что нижегородцев будут штрафовать за нарушения режима всеобщей самоизоляции. Делать это уполномочены около 600 должностных лиц.

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