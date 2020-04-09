Карта распространения коронавируса в Нижегородской области: «Решили не включать в перечень Шахунью и Сергачский район»
Перечень так называемых «соответствующих территорий» Нижегородской области пополнили Арзамас, Павлово, село Верховское городского округа Шахунья и село Камкино Сергачского района. Это значит, что коронавирусная инфекция пришла и туда.
По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, сейчас решается вопрос с контрольно-пропускными постами возле конкретных населенных пунктов. Прежде чем принять окончательное решение, руководство области выслушивает предложения местных властей.
- По предложению глав муниципалитетов решили не включать в перечень «соответствующих территорий» городской округ город Шахунья и Сергачский район в полном объеме. Это могло привести к ненужным ограничениям, - считает глава региона.
При этом Глеб Никитин заверил, что все заболевшие в селах уже проходят лечение. А те, с кем они контактировали, находятся под наблюдением врачей. Но имена и адреса проживания заболевших озвучивать никто не собирается.
Ранее «Комсомолка» рассказывала, что контрольные пункты развернуты на въездах в Нижний Новгород, Дзержинск, Богородск, Бор, Кстовский и Лысковский районы, а также в Выксу. В пресс-службе регионального правительства уточнили, что в ближайшее время КПП появится на подъездах к селу Дивеево, поскольку в преддверии Пасхи там ожидается большое количество паломников. Кроме того, пункты будут развернуты и у села Пикшень Большеболдинского района, так как оно граничит с другим районом, где выявлен коронавирус.
Глава региона Глеб Никитин утвердил новый перечень «соответствующей территории»
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ИСТОЧНИК KP.RU
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