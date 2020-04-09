Из-за коронавируса на «соответствующих территориях» Нижегородской области появились посты медиков и полиции

То, что в некоторых районах Нижегородской области стали появляться странные санитарно-полицейские посты, внимательные автомобилисты заметили еще вчера. Там у нижегородцев выясняли цель поездки, а заодно измеряли температуру. Сегодня сотрудники правоохранительных органов, наконец, объяснили, что это за посты.

- На территории семи муниципальных образований Нижегородской области из-за распространения коронавирусной инфекции введены усиленные меры в режиме повышенной готовности, - пояснили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – К числу этих территорий относятся сам город Нижний Новгород, Дзержинск, Богородск, Бор, Кстовский и Лыковский районы, а также городской округ Выкса.

Пользователи интернета уже окрестили эти пункты блок-постами, о появлении которых многие говорили заранее. Впрочем, сами полицейские предпочитают называть их иначе.

- Их нельзя называть блок-постами. Это неправильный термин, - настаивают в правоохранительных органах. – Мы называем их дополнительными постами ГИБДД. В этих пунктах госавтоинспекторы, медики и волонтеры контролируют соблюдение ограничений, установленных в условиях повышенной готовности. Инспекторы ГИБДД, останавливая автомобилистов, уточняют у водителей цель и маршрут движения, а также призывают их и пешеходов находиться дома и ограничить нахождение в общественных местах. А медики там измеряют температуру водителям бесконтактными термометрами.

Напомним, в соответствии с распоряжением губернатора Нижегородской области весь регион был поделен на две части. В состав, так называемой, соответствующей территории вошли те муниципальные образования, в которых были выявлены случаи заболевания коронавирусом.