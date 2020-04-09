2020-04-09T11:38:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за коронавируса на «соответствующих территориях» Нижегородской области появились посты медиков и полиции

На территории семи муниципальных образований введен режим повышенной готовности
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Из-за коронавируса на «соответствующих территориях» Нижегородской области появились посты медиков и полиции. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".Из-за коронавируса на «соответствующих территориях» Нижегородской области появились посты медиков и полиции. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".
Изменить размер текста:

То, что в некоторых районах Нижегородской области стали появляться странные санитарно-полицейские посты, внимательные автомобилисты заметили еще вчера. Там у нижегородцев выясняли цель поездки, а заодно измеряли температуру. Сегодня сотрудники правоохранительных органов, наконец, объяснили, что это за посты.

- На территории семи муниципальных образований Нижегородской области из-за распространения коронавирусной инфекции введены усиленные меры в режиме повышенной готовности, - пояснили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – К числу этих территорий относятся сам город Нижний Новгород, Дзержинск, Богородск, Бор, Кстовский и Лыковский районы, а также городской округ Выкса.

Пользователи интернета уже окрестили эти пункты блок-постами, о появлении которых многие говорили заранее. Впрочем, сами полицейские предпочитают называть их иначе.

- Их нельзя называть блок-постами. Это неправильный термин, - настаивают в правоохранительных органах. – Мы называем их дополнительными постами ГИБДД. В этих пунктах госавтоинспекторы, медики и волонтеры контролируют соблюдение ограничений, установленных в условиях повышенной готовности. Инспекторы ГИБДД, останавливая автомобилистов, уточняют у водителей цель и маршрут движения, а также призывают их и пешеходов находиться дома и ограничить нахождение в общественных местах. А медики там измеряют температуру водителям бесконтактными термометрами.

Напомним, в соответствии с распоряжением губернатора Нижегородской области весь регион был поделен на две части. В состав, так называемой, соответствующей территории вошли те муниципальные образования, в которых были выявлены случаи заболевания коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
За сутки в России зафиксировано почти 1500 новых случаев заражения коронавирусом
Уже более 2,3 тысячи нижегородских предприятий получили разрешения на работу во время самоизоляции
Врачи продолжают бороться за жизни пострадавших на пожаре в Воскресенском районе, где погибли двое детей
Сезон зарыбления водоемов открыт в Нижегородской области
Три памятника героям ВОВ отремонтируют в Княгининском районе к 9 мая
Нижегородские стоматологии принимают только экстренных пациентов из-за коронавируса
Особый противопожарный режим введен в Нижегородской области
Елена Фадеева: «Субсидии на оплату коммунальных услуг из областного бюджета - это ощутимая мера поддержки бизнеса»
Женские консультации Нижегородской области переходят на дистанционный режим работы
Банк УРАЛСИБ улучшил условия продления срочных вкладов «Журавли» и «Классика»
Основные дороги, тротуары и остановки были продезинфицированы в Нижнем Новгороде минувшей ночью
Нижегородский суд вынес приговор участникам экстремистской банды за распространение запрещенной литературы
11 районов Нижегородской области станут муниципальными округами
Нижегородская область добавит более 370 миллионов рублей на строительство развязки Неклюдово-Золотово
Онлайн-игры «Ставка на экологию» будут проводить в Нижегородской области каждую неделю
Спортивные волонтеры из Семенова доставляют пожилым людям и инвалидам продукты и медикаменты
Первый этап профилактической операции «Дети России» отменен из-за коронавируса
Почти полторы тысячи предприятий Нижнего Новгорода получили разрешение на работу во время самоизоляции
Глеб Никитин проверил готовность больницы №5 Нижнего Новгорода к приему пациентов с коронавирусом
Олег Лавричев: «Поправки в Конституцию позволят России сохранить национальную идентичность»
«Горячая линия» по вопросам зачисления детей в детсады пройдет в Нижнем Новгороде 10 апреля
Детская площадка с футбольным полем появится в поселке Луч Приокского района