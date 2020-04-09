Нижегородка заболела коронавирусом после посещения косметолога на дому

Жительница Нижегородской области заболела коронавирусом после посещения косметолога на дому. Об этом случае нижегородцам рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

- Во время действия режима всеобщей самоизоляции следует воздержаться от посещения салонов красоты, а также не посещать подобных специалистов на дому, - призвал Давид Мелик-Гусейнов. – Одна из пациенток заболела коронавирусом как раз после подобного обращения за надомной процедурой.

По словам заместителя губернатора, подобные процедуры сейчас представляют особенную опасность.

- Большинство тех людей, с кем контактировала пациентка, тоже стали носителями вируса, - поделился подробностями Давид Мелик-Гусейнов. – Такие визиты представляют очень большой риск, поэтому этот вид деятельности должен быть ограничен. Сейчас стоит думать о своем здоровье и здоровье близких. Как только ситуация стабилизируется, вся индустрия красоты начнет работать в полном объеме.

Напомним, за последние сутки в Нижегородской области было выявлено семь новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, число заболевших в регионе составило 87 человек. 13 из них в настоящее время уже выздоровели и были выписаны из инфекционной больницы № 2.