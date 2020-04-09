Глеб Никитин о ситуации с коронавирусом в Нижнем Новгороде: Больше 100 человек находятся на подозрении с коронавирусом

Сегодня, отвечая на вопросы нижегородцев на своей странице в инстаграмме, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о ситуации с коронавирусом в Нижнем Новгороде. По словам главы региона, сейчас уже больше ста человек находятся на подозрении с коронавирусом.

- В комментариях рассказывают, что многие нижегородцы вышли на улицу и во дворы, в том числе дети, мамочки и пожилые нижегородцы. Хотя открылись не детские площади, а заводы, - напомнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - По вирусу все плохо. Он распространяется. Уже 125 на подозрении. Причём, пока все заражённые заразились ещё до того, как начали работать предприятия.

Главная дилемма, которая встала сейчас перед губернатором – закрыть предприятия, поставив под угрозу экономику и рабочие места, или начать массово штрафовать людей за нарушение режима всеобщей самоизоляции. Завтра по этому вопросу должно состояться совещание с правоохранительными органами.

- Меня спрашивают: это нормально, что пик через две-три недели, а город вышел на работу? Кладёте жизни взамен экономики? Отвечаю: риски работы замкнутых производств гораздо меньше праздного нарушения самоизоляции, - уверен глава региона. – При соблюдении всех необходимых мер безопасности риск заразиться на предприятии невысок. Кроме того, потеря жителями дохода тоже приводит к потерям жизней.

Также у нижегородцев много вопросов, связанных с работой стоматологических кабинетов и салонов красоты.

- Я хотел открыть в жестком режиме, с контролем соблюдения правил, - признался Глеб Никитин. - Но сами специалисты выступают против этого. Контакт одного мастера и одного больного станет гарантией 80 заражений в течение десяти дней. Это слишком близкий контакт, при котором не помогут никакие маски. Тем более что их эффективность составляет всего 60%, так как они не защищают глаза. Поэтому в автобусе лучше, конечно, ездить в маске, но куда важнее сохранять дистанцию. Особенно важно беречься беременным, поскольку они тяжело переносят.

В связи с этим Глеб Никитин, говоря о ситуации с коронавирусом в Нижнем Новгороде, еще раз призвал соблюдать режим самоизоляции.

- Возмущаться решениями - это означает не понимать серьезность ситуации. Конечно, эти меры не популярны, - признает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Может число заражённых, требующих искусственной вентиляции, превысить количество аппаратов? Может. При взрывном росте заболевших. И что мы будем делать?

Напомним, режим всеобщей самоизоляции независимо от возраста действует на территории Нижегородской области с 30 марта 2020 года. В соответствии с распоряжением губернатора, нижегородцам можно выходить только в аптеку и в ближайший магазин, а также чтобы вынести мусор и погулять с собакой на расстоянии не более 100 метров от дома. Тем временем в регионе за последние сутки зафиксировано еще семь заболевших.