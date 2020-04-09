Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 9 апреля 2020 года: Выявлено семь новых случаев заражения

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгорода на 9 апреля 2020 года составило 87 человек. В четверг на сайте стопкоронавирус.рф появилась информация о семи новых случаях заболевания.

Как уточнили в пресс-службе правительства Нижегородской области, все новые заболевшие давно изолированы. Губернатор Глеб Никитин, в свою очередь, назвал ситуацию прогнозируемой.

- Мы работаем на опережение. Все случаи заражения коронавирусом были зарегистрированы у тех, кто давно находился под наблюдением врачей. Пациенты протестированы в разное время, но подтверждение из референс-центров пришли в один день, - подчеркнул глава региона.

Также Глеб Никитин добавил, что увеличение количества зараженных еще ожидается, поскольку на проверке сейчас находятся десятки тестов.

Напомним, по словам заместителя губернатора Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова, пик коронавируса в регионе ожидается с середины месяца.

- С 15 по 25 апреля будет проверка на прочность по количеству заболевших. Сейчас мы делаем очень многое в плане развертывания коек, их обеспечения кислородом. Идет работа по выстраиванию системы информирования граждан, - рассказал чиновник.

Добавим, что 13 из 80 заболевших COVID-19 уже полностью выздоровели и были выписаны из второй инфекционной больницы Нижнего Новгорода. В общей сложности анализы сдали более 16,5 тысячи человек.

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