2020-04-05T15:45:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Работа организаций во время режима самоизоляции в Нижнем Новгороде: кому можно и как получить разрешение

Глеб Никитин расширил перечень организаций, которые могут работать в нерабочие дни
Валерия ГРОМОВА
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Работа организаций во время режима всеобщей самоизоляции в Нижнем Новгороде: кому можно и как получить разрешениеРабота организаций во время режима всеобщей самоизоляции в Нижнем Новгороде: кому можно и как получить разрешениеФото: Михаил ФРОЛОВ
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4 апреля 2020 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин снова внес изменения в свой указ о режиме повышенной готовности. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, он расширил перечень организаций, который смогут функционировать в период самоизоляции.

Речь идет о компаниях, которые работают в таких сферах, как:

- сельское хозяйство;

- ремонт транспорта;

- пассажирские перевозки;

- производственные предприятия, работающие на огороженной территории.

При этом все сотрудники должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра. И никакого прямого контакта с клиентами! Подтверждения на право работать в нерабочие дни для этих организаций будут выдавать органы местного самоуправления. По возможности всем компаниям рекомендуется отправить всех работников, личное присутствие которых не требуется, на удаленный режим, а также создать входной фильтр.

Также разрешено работать дежурным группам в детских садах и:

- дошкольным учреждениям;

- проектным организациям;

- организациям, торгующим строительными, хозяйственными и бытовыми товарами;

- ателье, прачечным, компаниям по ремонту обуви;

- многофункциональным центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

- муниципальным предприятиям, учреждениям и организациям, оказывающим населению санитарно-гигиенические услуги.

Правило соблюдения дистанции в 1,5 метра также обязательна!

ВАЖНО

Беременные женщины, пенсионеры, совершеннолетние лица, на попечении которых находится ребенок в возрасте до 14 лет, – имеют право не выходить на работу в нерабочие дни с сохранением заработной платы, в случае невозможности перевода их на дистанционный режим работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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