Работа организаций во время режима самоизоляции в Нижнем Новгороде: кому можно и как получить разрешение

4 апреля 2020 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин снова внес изменения в свой указ о режиме повышенной готовности. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, он расширил перечень организаций, который смогут функционировать в период самоизоляции.

Речь идет о компаниях, которые работают в таких сферах, как:

- сельское хозяйство;

- ремонт транспорта;

- пассажирские перевозки;

- производственные предприятия, работающие на огороженной территории.

При этом все сотрудники должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра. И никакого прямого контакта с клиентами! Подтверждения на право работать в нерабочие дни для этих организаций будут выдавать органы местного самоуправления. По возможности всем компаниям рекомендуется отправить всех работников, личное присутствие которых не требуется, на удаленный режим, а также создать входной фильтр.

Также разрешено работать дежурным группам в детских садах и:

- дошкольным учреждениям;

- проектным организациям;

- организациям, торгующим строительными, хозяйственными и бытовыми товарами;

- ателье, прачечным, компаниям по ремонту обуви;

- многофункциональным центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

- муниципальным предприятиям, учреждениям и организациям, оказывающим населению санитарно-гигиенические услуги.

Правило соблюдения дистанции в 1,5 метра также обязательна!

ВАЖНО

Беременные женщины, пенсионеры, совершеннолетние лица, на попечении которых находится ребенок в возрасте до 14 лет, – имеют право не выходить на работу в нерабочие дни с сохранением заработной платы, в случае невозможности перевода их на дистанционный режим работы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 5 апреля 2020 года: Выявлено 22 новых случая заболевания

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде увеличилось до 47 (подробности)

Список правил для выхода из дома в Нижнем Новгороде в период самоизоляции: что важно соблюдать, чтобы не получить штраф

Перечень ситуаций, позволяющих выходить из дома в период самоизоляции, расширен по решению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина (подробности)

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 5 апреля 2020 года: Воздушный крестный ход против заразы и отмена нескольких электричек

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 5 апреля 2020 года (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.