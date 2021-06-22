Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 22 июня 2021 года: введена обязательная вакцинация для ряда профессий Фото: Петр МОЛОТОВ

По данным на 01:00 22 июня 2021 года, за минувшие сутки на территории региона было выявлено 268 новых случаев заражения. Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 121 986 человек.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 128 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 115 002 жителя Нижегородской области

К сожалению, число умерших выросло до 4 000 человек, ещё двадцать нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Статистика зараженных по коронавирусу на 22 июня Фото: Яндекс

Примечательно, что в 33 районах области новых заражений не выявлено вовсе.

В Нижнем Новгород больше всего болеют по-прежнему в Автозаводском (12 800 человек) и Ленинском (7 985 человек) районах, а наименьшее количество заболевших отмечено в Нижегородском районе (3 808 человек).

Напомним, что в июне 2021 года в Нижегородской области были ужесточены коронавирусные ограничения. В связи с этим «Комсомолка» разобралась, какие документы необходимы для визита на массовые мероприятия.

Еще одним нововведением стала обязательная вакцинация для ряда профессий. Мы также узнали, кому нужно прививаться и когда.

Несмотря на эти новости вводить ограничения на въезд и выезд из Нижегородской области пока не планируется.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!