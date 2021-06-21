В Нижегородской области ввели обязательную вакцинацию для ряда профессий: кому нужно прививаться и когда

В Нижегородской области ввели обязательную вакцинацию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в Нижегородской области вводится обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции для ряда профессий. Соответствующее постановление главного санитарного врача региона опубликовано на сайте областного управления Роспотребнадзора.

Согласно этому распоряжению, обязательной вакцинации подлежат работники следующих сфер деятельности:

- торговли;

- салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;

- бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток, и иных подобных услуг;

- общественного питания;

- клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, - многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

- транспорта общего пользования, такси;

образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания;

- жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;

- культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов), за исключением официальных мероприятии, организуемых органами исполнительной власти;

- досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятии (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов);

- детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания, иных мест проведения подобных мероприятии для несовершеннолетних в зданиях, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах;

- театров, кинотеатров, концертных залов;

- массовых физкультурных, спортивных мероприятий;

федеральным государственным гражданским служащим территориальных органов федеральных органов исполнительной власти; государственным гражданским служащим, муниципальным служащим Нижегородской области; лицам, замещающим государственные и муниципальные должности Нижегородской области;

- сотрудникам правоохранительных органов.

Это требование касается юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сотрудников, работающих по трудовому договору и по договору гражданско-правового характера.

Организация проведения прививок от COVID-19 ложится на плечи руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей: в срок до 25 июля 2021 года должно привиться не менее 60% от числа сотрудников. В случае, если вакцина двухкомпонентная - такая, как Спутник V – первый компонент должен быть сделан до 25 июля, второй – до 25 августа.