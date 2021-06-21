Массовые мероприятия 2021 в Нижнем Новгороде: какие ограничения действуют и какие документы необходимы. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Нижнем Новгороде в июне 2021 года были ужесточены коронавирусные ограничения. Отдельный блок правил касается посещения массовых мероприятий. Рассказываем, какие ограничения действуют и какие документы необходимы для визита на массовые мероприятия 2021 в Нижнем Новгороде.

Какие документы необходимы?

Для посещения спектаклей, концертов, фестивалей необходимо предоставить: сертификат профилактической прививки от COVID-19; отрицательный ПЦР-тест, для несовершеннолетних лиц результаты экспресс-теста на антигены коронавируса, результат теста на антитела.

Кто может требовать документы?

Документы могут требовать уполномоченные лица, в зависимости от уровня проведения мероприятия. Это могут быть контролеры в театрах и концертных залах. На уличных фестивалях это могут быть сотрудники полиции, Росгвардии, уполномоченные Указом Губернатора Нижегородской области должностные лица. Без этих документов граждане не могут быть допущены на мероприятия.

Достаточно ли первой части вакцины?

Недостаточно, так как сертификат профилактической прививки от COVID-19 выдается через портал государственных услуг лишь после второго укола двухфакторной вакцины. Так как сертификат о вакцинировании граждане получают через портал госуслуг, можно распечатать документ, либо сохранить в мобильных устройствах и предъявлять qr-код.

Как могут попасть на массовые мероприятия беременные нижегородки?

В настоящее время для них действует режим самоизоляции, продленный до 31 июля 2021 года. Все работодатели обязаны перевести их на дистанционную работу. Таким образом, они в принципе не должны посещать массовые мероприятия. В случае крайней необходимости беременные могут сдать тест на COVID-19 методом ПЦР и предъявить его результаты.

Как могут попасть на массовые мероприятия дети?

Дети будут допускаться на массовые мероприятия только при наличии отрицательного ПЦР-теста, либо результата экспресс-теста на антигены вируса SARS-CoV-2. Благодаря этому удастся избежать полного запрета на проведение массовых мероприятий с участием детей и закрытия детских игровых клубов.