Вводить ограничения на въезд и выезд из Нижегородской области пока не планируется

Из-за роста заболеваемости COVID-19 в Нижегородской области были введены новые коронавирусные ограничения, в частности, доступ на массовые мероприятия стал ограничен. Тем временем нижегородцы забеспокоились о том, что скоро запретят выезжать и за пределы региона.

- Скажите, пожалуйста, есть ли или будут ли ограничения на передвижение за пределы области? Нужны ли какие-либо разрешительные документы, справки, коды, паспорта и тому подобное? – поинтересовался Михаил Зубков под новым постом на странице губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в Instagram.

Глава региона, в свою очередь, эту информацию опроверг, сказав, что пока что такие ограничения вводить не планируется.

Напомним, накануне стало известно, что в регионе вводится обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции для ряда профессий. Подробнее об этом можно прочитать в нашем материале.

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