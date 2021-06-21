В 33 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 33 муниципалитетах.
Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 121 986 человек. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 52 733 зараженных, а остальные 69 253 человека – распределены по районам и городским округам региона.
Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (10 294 человека) и на Бору (6 017 человек).
Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (135 человек) и Спасском районе (170 человек).
Данные по районам Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 12 800
Ленинский – 7 985
Советский – 7 455
Московский – 5 637
Сормовский – 5 552
Канавинский – 5 460
Приокский – 4 036
Нижегородский – 3 808
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