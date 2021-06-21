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Общество21 июня 2021 14:08

Ещё у 268 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

115 002 пациента с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19 выписано
Кристина БЕРБАСОВАКристина БЕРБАСОВА
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По данным на 21 июня 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 121 986 человек. За сутки выявлено 268 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области за последние сутки составило 128 человек. С начала пандемии коронавирусом переболели 115 002 жителя региона.

К сожалению, количество смертей в регионе увеличилось до 4 000– за последние сутки умерло ещё двадцать нижегородцев.

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область теперь занимает четвёртое место. Выше находятся Москва (7 548 человек), Московская область (1 811 человек), Санкт-Петербург (1 046 человек).

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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