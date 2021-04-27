Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 27 апреля 2021 года: 257 тысяч нижегородцев сделали прививку от COVID-19 Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным на 01:00 27 апреля 2021 года, число выздоровевших за минувшие сутки составило 266 нижегородцев. Общее количество жителей региона, перенесших коронавирус, достигло 108 517 человек.

Также было отмечено 177 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее количество зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 113 273 человека.

К сожалению, количество смертей увеличилось до 3 130 — за последние сутки умерло ещё четырнадцать нижегородцев.

Статистика зараженных по коронавирусу на 27 апреля Фото: Яндекс

Примечательно, что в 29 районах области новых заражений не выявлено вовсе.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (9 242 человека) и на Бору (5 635 человек).

В Нижнем Новгород больше всего болеют по-прежнему в Автозаводском (12 100 человек) и Ленинском (7 547 человек) районах, а наименьшее количество заболевших отмечено в Нижегородском районе (3 582 человека).

Напомним, на данный момент от COVID-19 вакцинировались 257 тысяч жителей Нижегородской области.

Также были внесены внес новые изменения в указ «О введении режима повышенной готовности». Теперь пребывающие из-за границы нижегородцы должны сдавать два ПЦР-теста на COVID-19.

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